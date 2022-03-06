Kesinlikle şakaya gelmez!

Kocaelispor, Keçiörengücü’nü 90+1. dakikadaki golü ile 1-0 mağlup etti ve puanını 32’ye çıkararak biraz olsun nefeslendi. Ancak Altınordu ve Menemen galibiyetleri bu işin kesinlikle şakaya gelmeyeceğini net bir şekilde gösterdi.
İKİ BÜYÜK SÜRPRİZ
Yeşil siyahlılar cumartesi mesaisinde Altınordu ve Menemen maçlarını yakın takibe aldı. İki İzmir takımının rakibi Play-Off kovalayan Erzurum ve Samsunspor’du. Altınordu sahasında Erzurumspor’u Ahmet İlhan Özek’i golü ile 1-0 mağlup etti, Memenen ekibi ise haftanın flaş skoruna imza atarak Samsunspor’u deplasmanda Ahmet Sağat (2), sezonun ilk yarısında Kocaelispor’da forma Abdoulaye Cisse ve Emre Batuhan Adıgüzel’in golleri ile 4-2 mağlup etti.
KALAN MAÇLAR
Bu sonuçların ardından Memenenspor puanını 32’ye, Altınordu da 28’e çıkardı. 32 puanla, 1 maç eksikle Menemenspor’un bir basamak üzerinde 14. sırada yer alan yeşil siyahlılar pazar günü Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Ardından Denizlispor’u konuk edecek olan yeşil siyahlılar Bursaspor deplasmanına çıkacak. Bandırmaspor ile iç sahada 3 puan mücadelesi verecek olan ekibimiz Menemenspor deplasmanında ter dökecek. Sırası ile Manisa (İ), Erzurum (D), Altınordu (İ), Eyüp (D) ve Adanaspor, Kocaelispor’un kalan rakipleri olacak.
KOCAELİSPOR’UN KALAN MAÇLARI
13.03.2022
Gençlerbirliği
Kocaelispor
20.03.2022
Kocaelispor
Denizlispor
3.04.2022
Bursaspor
Kocaelispor
9.04.2022
Kocaelispor
Bandırma
13.04.2022
Menemen
Kocaelispor
17.04.2022
Kocaelispor
Manisa FK
23.04.2022
Erzurum
Kocaelispor
1.05.2022
Kocaelispor
Altınordu
8.05.2022
Eyüpspor
Kocaelispor
15.05.2022
Kocaelispor
Adanaspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.