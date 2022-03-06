06 Mar 2022 - 12:44- Spor G: 06 Mar 2022 - 12:45

Kesinlikle şakaya gelmez!
Kesinlikle şakaya gelmez! mask

Kocaelispor, Keçiörengücü’nü 90+1. dakikadaki golü ile 1-0 mağlup etti ve puanını 32’ye çıkararak biraz olsun nefeslendi. Ancak Altınordu ve Menemen galibiyetleri bu işin kesinlikle şakaya gelmeyeceğini net bir şekilde gösterdi.

İKİ BÜYÜK SÜRPRİZ

Yeşil siyahlılar cumartesi mesaisinde Altınordu ve Menemen maçlarını yakın takibe aldı. İki İzmir takımının rakibi Play-Off kovalayan Erzurum ve Samsunspor’du. Altınordu sahasında Erzurumspor’u Ahmet İlhan Özek’i golü ile 1-0 mağlup etti, Memenen ekibi ise haftanın flaş skoruna imza atarak Samsunspor’u deplasmanda Ahmet Sağat (2),  sezonun ilk yarısında Kocaelispor’da forma Abdoulaye Cisse ve Emre Batuhan Adıgüzel’in golleri ile 4-2 mağlup etti.

KALAN MAÇLAR

Bu sonuçların ardından Memenenspor puanını 32’ye, Altınordu da 28’e çıkardı.  32 puanla, 1 maç eksikle Menemenspor’un bir basamak üzerinde 14. sırada yer alan yeşil siyahlılar pazar günü Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Ardından Denizlispor’u konuk edecek olan yeşil siyahlılar Bursaspor deplasmanına çıkacak. Bandırmaspor ile iç sahada 3 puan mücadelesi verecek olan ekibimiz Menemenspor deplasmanında ter dökecek. Sırası ile Manisa (İ), Erzurum (D), Altınordu (İ), Eyüp (D) ve Adanaspor, Kocaelispor’un kalan rakipleri olacak.

KOCAELİSPOR’UN KALAN MAÇLARI

13.03.2022
 
  Gençlerbirliği
 
Kocaelispor  
 
20.03.2022
 
  Kocaelispor
 
Denizlispor  
 
 

 
 
3.04.2022
 
  Bursaspor
 
 
Kocaelispor  
 
 

 
 
9.04.2022
 
  Kocaelispor
 
 
Bandırma  
 
 

 
 
13.04.2022
 
  Menemen
 
 
Kocaelispor  
 
 

 
 
17.04.2022
 
  Kocaelispor
 
 
Manisa FK  
 
 

 
 
23.04.2022
 
  Erzurum
 
 
Kocaelispor  
 
 

 
 
1.05.2022
 
  Kocaelispor
 
 
Altınordu  
 
 

 
 
8.05.2022
 
  Eyüpspor
 
 
Kocaelispor  
 
 

 
 
15.05.2022
 
  Kocaelispor
 
 
Adanaspor  

 

06 Mar 2022 - 12:44 - Spor

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