Kesinlikle şakaya gelmez!

Kocaelispor, Keçiörengücü’nü 90+1. dakikadaki golü ile 1-0 mağlup etti ve puanını 32’ye çıkararak biraz olsun nefeslendi. Ancak Altınordu ve Menemen galibiyetleri bu işin kesinlikle şakaya gelmeyeceğini net bir şekilde gösterdi.

İKİ BÜYÜK SÜRPRİZ

Yeşil siyahlılar cumartesi mesaisinde Altınordu ve Menemen maçlarını yakın takibe aldı. İki İzmir takımının rakibi Play-Off kovalayan Erzurum ve Samsunspor’du. Altınordu sahasında Erzurumspor’u Ahmet İlhan Özek’i golü ile 1-0 mağlup etti, Memenen ekibi ise haftanın flaş skoruna imza atarak Samsunspor’u deplasmanda Ahmet Sağat (2), sezonun ilk yarısında Kocaelispor’da forma Abdoulaye Cisse ve Emre Batuhan Adıgüzel’in golleri ile 4-2 mağlup etti.

KALAN MAÇLAR

Bu sonuçların ardından Memenenspor puanını 32’ye, Altınordu da 28’e çıkardı. 32 puanla, 1 maç eksikle Menemenspor’un bir basamak üzerinde 14. sırada yer alan yeşil siyahlılar pazar günü Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Ardından Denizlispor’u konuk edecek olan yeşil siyahlılar Bursaspor deplasmanına çıkacak. Bandırmaspor ile iç sahada 3 puan mücadelesi verecek olan ekibimiz Menemenspor deplasmanında ter dökecek. Sırası ile Manisa (İ), Erzurum (D), Altınordu (İ), Eyüp (D) ve Adanaspor, Kocaelispor’un kalan rakipleri olacak.

KOCAELİSPOR’UN KALAN MAÇLARI

13.03.2022



Gençlerbirliği



Kocaelispor



20.03.2022



Kocaelispor



Denizlispor









3.04.2022



Bursaspor





Kocaelispor









9.04.2022



Kocaelispor





Bandırma









13.04.2022



Menemen





Kocaelispor









17.04.2022



Kocaelispor





Manisa FK









23.04.2022



Erzurum





Kocaelispor









1.05.2022



Kocaelispor





Altınordu









8.05.2022



Eyüpspor





Kocaelispor









15.05.2022



Kocaelispor





Adanaspor