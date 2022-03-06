06 Mar 2022 - 12:47- Gündem G: 06 Mar 2022 - 12:49

'Vahit hoca' hayatını kaybetti

Körfez’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Vahit Hoca olarak tanınan emekli eğitimci Vahit Şahin (68) vefat etti
'Vahit hoca' hayatını kaybetti mask

Alınan bilgilere göre İlimtepe Mahallesi sakinlerinden olan Vahit Şahin, öğlen namazını camide kıldıktan sonra çay ocağında arkadaşları ile bir süre sohbet etti. Daha sonra eve giden Vahit Şahin aniden rahatsızlandı. Eve gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği görülen Vahit Şahin’i ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdılar. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Vahit Şahin kurtarılamadı ve vefat etti. Öğretmenlik ve bir dönem Körfez Öğretmenevi Müdürlüğü, Körfez Mezarlık Müdürlüğü yapan Vahit Şahin, bugün kılınacak olan cenaze namazı sonrasında İlimtepe’de toprağa verilecek.

06 Mar 2022 - 12:47 - Gündem

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