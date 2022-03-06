Alınan bilgilere göre İlimtepe Mahallesi sakinlerinden olan Vahit Şahin, öğlen namazını camide kıldıktan sonra çay ocağında arkadaşları ile bir süre sohbet etti. Daha sonra eve giden Vahit Şahin aniden rahatsızlandı. Eve gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği görülen Vahit Şahin’i ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdılar. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Vahit Şahin kurtarılamadı ve vefat etti. Öğretmenlik ve bir dönem Körfez Öğretmenevi Müdürlüğü, Körfez Mezarlık Müdürlüğü yapan Vahit Şahin, bugün kılınacak olan cenaze namazı sonrasında İlimtepe’de toprağa verilecek.
'Vahit hoca' hayatını kaybetti
Körfez’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Vahit Hoca olarak tanınan emekli eğitimci Vahit Şahin (68) vefat etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.