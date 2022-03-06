Çayırova'da 333 m² işyeri icradan satılık

Kocaeli ili, Çayırova ilçesi, Akse mah., (Özgürlük mah.)1278 ada, 19 parsel nolu, 110/250 Arsa paylı, Bodrum+Zemin+Asma kat, 5 nolu bodrum kat depolu asma kat piyesli vasıflı bağımsız bölüm, Bilirkişi raporuna göre: Çayırova ilçesi, Özgürlük mah, Ertuğrul gazi cad. cepheli, 47A dış kapı nolu, üzerinde 5 katlı bina olan, zemin katında 1 adet işyeri, 1.2.3. ve 4 normal katlarında dairelerin olduğu tespit edilmiştir.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...