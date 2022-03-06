06 Mar 2022 - 14:05- Gündem G: 06 Mar 2022 - 14:10

Çayırova'da 333 m² işyeri icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Çayırova'da 333 m² işyeri icradan satılık
Çayırova'da 333 m² işyeri icradan satılık mask

Kocaeli ili, Çayırova ilçesi, Akse mah., (Özgürlük mah.)1278 ada, 19 parsel nolu, 110/250 Arsa paylı, Bodrum+Zemin+Asma kat, 5 nolu bodrum kat depolu asma kat piyesli vasıflı bağımsız bölüm, Bilirkişi raporuna göre: Çayırova ilçesi, Özgürlük mah, Ertuğrul gazi cad. cepheli, 47A dış kapı nolu, üzerinde 5 katlı bina olan, zemin katında 1 adet işyeri, 1.2.3. ve 4 normal katlarında dairelerin olduğu tespit edilmiştir.

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06 Mar 2022 - 14:05 - Gündem

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