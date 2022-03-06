2 çocuk babası koronavirüse yenildi

Derince Sırrıpaşa Mahallesi Yel Sokak adresinde ikamet eden emekli Ahmet Öztürk (71) Covit-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ahmet Öztürk’ün cenazesi Derince Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.