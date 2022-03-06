06 Mar 2022 - 16:16- Spor G: 06 Mar 2022 - 16:20

BİLNET sporda hep zirvede
BİLNET sporda hep zirvede mask
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Sporda zirveye ya ortak oluyor, ya da kürsüyü kimseye bırakmıyor. En yeni başarılar yüzücülerden geldi 

OKUL SPORLARINDA TULUM ÇIKARDI

İzmit Tepeköy Mahallesinde bulunan Bilnet Kocaeli, Anasınıfı, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesinden oluşan 60 dersliği ile öğrencilerinin çok yönlü gelişimini destekliyor. Çeşitli aktivite alanları bulunan, 15 bin metrekare kapalı alana sahip, güçlü öğretmen kadrosu ile öğrencilerinin akademik ve sosyal yönden gelişimlerini, 21. yüzyılın beklentilerinden haberdar olmalarını hedefleyerek geleceklerini tasarlayan Özel Kocaeli Bilnet Okulları, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları müsabakalarında da önde gidiyor.

YÜZMEDE RAKİP TANIMADI

 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı  Yüzme İl Şampiyonasında Yüzme İl Birinciliği yarışlarında Kız takımı (Ela Artıkaslan, Ceyda Birer, Nisa Nur Işık, Sude Hacıislamoğlu, İpek Karaturp, Ezgi Demir, Ece Yonarlar) İl İkincisi oldu ve Türkiye Yarı Finallerine gitmeye hak kazandı.

SATRANÇTA İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Satranç Küçük Kızlar İl Üçüncüsü olmuştur. Öğrencilerimizi ve öğretmenimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Bilnet Okulları Kocaeli Yerleşkesi akademik başarıların yanı sıra spor ve sanatta elde ettiği derecelerle adından söz ettiriyor. İlk yılında YKS’de Kocaeli, LGS’de Türkiye derecesi elde eden BİLNET, Okul Sporları Yüzme İl İkinciliği ve satrançta il üçüncülüğü elde ederek başarılarını sürdürdü.

YÜZME DERECELERİ:

Yıldız Kız yüzme takımı        4X200 m.        Serbest Bayrak 1.

Yıldız Kız yüzme takımı        4X100 m.        Karışık Bayrak 2.

Yıldız Kız yüzme takımı        4X100 m.        Serbest Bayrak 2.

Ceyda Birer                                       200 m.             Sırtüstü stil 3.

Ela Artıkaslan                                    100 m.             Sırtüstü stil 3.

Ela Artıkaslan                                    50 m.               Sırtüstü stil 4.

Takım genel                                       tüm                             4 al,16 g., 3 bronz

Genel toplam                                     tüm                             23 madalya, 2.

06 Mar 2022 - 16:16 - Spor

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