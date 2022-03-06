Derince’de de dostluk kazandı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün katılımıyla gerçekleşen halı saha maçında kazanan her zamanki gibi dostluk oldu. Projelerinde gençleri ön plana alan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sık sık ilçe gençliğiyle olduğu gibi AKP Derince İlçe Gençlik Kolları ile de bir araya gelerek istişarelerini sürdürüyor. Aygün, bu kez İlçe Gençlik Kolları ile halı sahada gerçekleşen dostluk maçında bir araya geldi.