Kocaeli Öncü Gençlik toplandı

2015 yılında Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED) bünyesinde kurulup Futbol, Taekwondo, Karate, Geleneksel Okçuluk, Bisiklet, Güreş, Voleybol, Basketbol, Hentbol, İzcilik ve Doğa Sporları başta olmak üzere 14 branşta 1012 sporcusuyla faaliyet gösteren, ayrıca Geleneksel Sporların tanıtımı ve yaygınlaştırılması için birçok proje uygulayan Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü değerlendirme toplantısın geniş katılımla gerçekleştirdi.
RESUL TEMEL BAŞKANLIK YAPTI
Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Resul Temel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya başkan yardımcıları; Ziyaülhak Sarıgül, Cumhur Kadıoğlu ve Fatih Dizdar ile Derince Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, yönetim kurulu üyeleri, danışma kurulu üyeleri Ali Bilgi, Abdullah Binbay, Fatih Özkaraaslan ile Nebi Karakoyun ve tüm branş antrenörleri katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.