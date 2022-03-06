06 Mar 2022 - 16:21- Gündem G: 06 Mar 2022 - 16:23

Bağımsız Fotoğrafçılarda yeni başkan Tülüce oldu

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği’nin önceki gün yapılan kongresinde Ahmet Remzi Tülüce oy birliğiyle başkan seçildi
Bağımsız Fotoğrafçılarda yeni başkan Tülüce oldu mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği, önceki gün kongresini Cumhuriyet Parkı’ndaki İzmit Belediyesi Sanat Galerisi’nde yaptı. Kongreye dernek üyelerinin tamamı katıldı. Dernek başkanı Kemal Kaya’nın açılış konuşmasının ardından bir önceki dönemin faaliyet raporları ile gelir-gider raporları okunup ibraz edildi. Ardından dernek kurullarının üye seçimlerine geçildi.

TÜLÜCE BAŞKAN OLDU

Seçimler sırasında üyeler, yönetim ve denetim kurullarına aday gösterdikleri üyeler hakkında görüş bildirdiler. Mevcut başkan Kemal Kaya’nın aday olmadığı kongrede Ahmet Remzi Tülüce, oy birliğiyle başkan seçildi. Yönetim kurulu ve disiplin kurulu üye seçimlerinin sonrasında dilek ve temennilere geçildi.

YÖNETİM KURULU

Ahmet Remzi Tülüce

Murat İbranoğlu

Hatice Kılıçkap

Arzu İbranoğlu

Vildan Bulut Uz

YEDEK ÜYELER:

Ayşegül Kamburoğlu

Özkan Uz

Pınar Aykıtalp Sucu

Ali Fuat Altın

Yıldırım Irmak

06 Mar 2022 - 16:21 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.734.541 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi geçici süreli parke ustası alacak mask
İzmit Belediyesi geçici süreli parke ustası alacak
Karamürsel’de 36 okulda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı mask
Karamürsel’de 36 okulda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı
Gençlik Meclisi, kulüp başkanları ile buluştu mask
Gençlik Meclisi, kulüp başkanları ile buluştu
Kocagöz’den yöneticilerine ziyaret mask
Kocagöz’den yöneticilerine ziyaret
"Sağlıklı Yaşam" semineri düzenlendi mask
"Sağlıklı Yaşam" semineri düzenlendi
Bağımsız Fotoğrafçılarda yeni başkan Tülüce oldu mask
Bağımsız Fotoğrafçılarda yeni başkan Tülüce oldu
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL