Bağımsız Fotoğrafçılarda yeni başkan Tülüce oldu

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği, önceki gün kongresini Cumhuriyet Parkı’ndaki İzmit Belediyesi Sanat Galerisi’nde yaptı. Kongreye dernek üyelerinin tamamı katıldı. Dernek başkanı Kemal Kaya’nın açılış konuşmasının ardından bir önceki dönemin faaliyet raporları ile gelir-gider raporları okunup ibraz edildi. Ardından dernek kurullarının üye seçimlerine geçildi.

TÜLÜCE BAŞKAN OLDU

Seçimler sırasında üyeler, yönetim ve denetim kurullarına aday gösterdikleri üyeler hakkında görüş bildirdiler. Mevcut başkan Kemal Kaya’nın aday olmadığı kongrede Ahmet Remzi Tülüce, oy birliğiyle başkan seçildi. Yönetim kurulu ve disiplin kurulu üye seçimlerinin sonrasında dilek ve temennilere geçildi.

YÖNETİM KURULU

Ahmet Remzi Tülüce

Murat İbranoğlu

Hatice Kılıçkap

Arzu İbranoğlu

Vildan Bulut Uz

YEDEK ÜYELER:

Ayşegül Kamburoğlu

Özkan Uz

Pınar Aykıtalp Sucu

Ali Fuat Altın

Yıldırım Irmak