Bağımsız Fotoğrafçılarda yeni başkan Tülüce oldu

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği, önceki gün kongresini Cumhuriyet Parkı’ndaki İzmit Belediyesi Sanat Galerisi’nde yaptı. Kongreye dernek üyelerinin tamamı katıldı. Dernek başkanı Kemal Kaya’nın açılış konuşmasının ardından bir önceki dönemin faaliyet raporları ile gelir-gider raporları okunup ibraz edildi. Ardından dernek kurullarının üye seçimlerine geçildi.
TÜLÜCE BAŞKAN OLDU
Seçimler sırasında üyeler, yönetim ve denetim kurullarına aday gösterdikleri üyeler hakkında görüş bildirdiler. Mevcut başkan Kemal Kaya’nın aday olmadığı kongrede Ahmet Remzi Tülüce, oy birliğiyle başkan seçildi. Yönetim kurulu ve disiplin kurulu üye seçimlerinin sonrasında dilek ve temennilere geçildi.
YÖNETİM KURULU
Ahmet Remzi Tülüce
Murat İbranoğlu
Hatice Kılıçkap
Arzu İbranoğlu
Vildan Bulut Uz
YEDEK ÜYELER:
Ayşegül Kamburoğlu
Özkan Uz
Pınar Aykıtalp Sucu
Ali Fuat Altın
Yıldırım Irmak
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.