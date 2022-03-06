06 Mar 2022 - 16:22- Siyaset G: 06 Mar 2022 - 16:24

CHP’li Adıgüzel Üçyol esnafını dinledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, ekonomik buhranın etkilerini İzmit Bekirdere Üçyol esnafından dinledi
CHP’li Adıgüzel Üçyol esnafını dinledi mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, il yönetimi, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk, partinin Bilişim ve Entegrasyon Toplantısı öncesinde esnafları ziyaret etti. İzmit Bekirpaşa Mahallesi Üçyol Mevki’ndeki esnaflarla bir araya gelen heyet, vatandaşların ekonomik buhranda yaşadığı zorlukları ilk ağızdan dinledi.

VATANDAŞ YETİŞEMİYOR

Son mazot ve benzin zamlarıyla büyük bir sıkıntıya girdiklerini ifade eden bir vatandaş 1 depo mazot ile artık yalnızca 30 dönüm sürebildiğini ifade etti. Eskiden 460 TL ile bir depo doldururken bugün 900 TL verdiğini söyleyen başka bir vatandaş ise, alım gücünün oldukça zayıfladığını ifade etti.
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06 Mar 2022 - 16:22 - Siyaset

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