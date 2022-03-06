"Sağlıklı Yaşam" semineri düzenlendi

İl Sağlık Müdürlüğü, 4 Mart Dünya Obezite Günü kapsamında Valilik yerleşkesinde görevli kamu personellerine yönelik olarak sağlıklı beslenme, hareketli yaşam ve davranış kontrolü konularını içeren bir dizi eğitim semineri gerçekleştirdi. Çalışanların yoğun ilgi gösterdiği programda açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan obeziteyle mücadelenin önemine dikkat çekti, İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu tarz eğitim programlarının ilerleyen dönemde çok daha fazla gerçekleştirileceği mesajını verdi.
RİSK FAKTÖRLERİ İRDELENDİ
Katılımcıların interaktif olarak soru ve görüşleriyle katkı sunduğu seminerde, genel olarak fazla kilolu veya obez olmanın hipertansiyon, hiperlipidemi, kalp-damar hastalıkları, inme, Tip 2 diyabet, bazı kanser türleri, kas-eklem hastalıkları ve solunum sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık sorunları riskini arttırdığı vurgulandı, hastalıkların altında yatan risk faktörleri ve nedenler detaylı olarak irdelendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.