"Sağlıklı Yaşam" semineri düzenlendi

İl Sağlık Müdürlüğü, 4 Mart Dünya Obezite Günü kapsamında Valilik yerleşkesinde görevli kamu personellerine yönelik olarak sağlıklı beslenme, hareketli yaşam ve davranış kontrolü konularını içeren bir dizi eğitim semineri gerçekleştirdi. Çalışanların yoğun ilgi gösterdiği programda açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan obeziteyle mücadelenin önemine dikkat çekti, İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu tarz eğitim programlarının ilerleyen dönemde çok daha fazla gerçekleştirileceği mesajını verdi.

RİSK FAKTÖRLERİ İRDELENDİ

Katılımcıların interaktif olarak soru ve görüşleriyle katkı sunduğu seminerde, genel olarak fazla kilolu veya obez olmanın hipertansiyon, hiperlipidemi, kalp-damar hastalıkları, inme, Tip 2 diyabet, bazı kanser türleri, kas-eklem hastalıkları ve solunum sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık sorunları riskini arttırdığı vurgulandı, hastalıkların altında yatan risk faktörleri ve nedenler detaylı olarak irdelendi.