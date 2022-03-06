06 Mar 2022 - 16:23- Gündem G: 06 Mar 2022 - 16:24

"Sağlıklı Yaşam" semineri düzenlendi

İl Sağlık Müdürlüğü, 4 Mart Dünya Obezite Günü semineri gerçekleştirdi
"Sağlıklı Yaşam" semineri düzenlendi mask

İl Sağlık Müdürlüğü, 4 Mart Dünya Obezite Günü kapsamında Valilik yerleşkesinde görevli kamu personellerine yönelik olarak sağlıklı beslenme, hareketli yaşam ve davranış kontrolü konularını içeren bir dizi eğitim semineri gerçekleştirdi. Çalışanların yoğun ilgi gösterdiği programda açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan obeziteyle mücadelenin önemine dikkat çekti, İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu tarz eğitim programlarının ilerleyen dönemde çok daha fazla gerçekleştirileceği mesajını verdi.

RİSK FAKTÖRLERİ İRDELENDİ

Katılımcıların interaktif olarak soru ve görüşleriyle katkı sunduğu seminerde, genel olarak fazla kilolu veya obez olmanın hipertansiyon, hiperlipidemi, kalp-damar hastalıkları, inme, Tip 2 diyabet, bazı kanser türleri, kas-eklem hastalıkları ve solunum sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık sorunları riskini arttırdığı vurgulandı, hastalıkların altında yatan risk faktörleri ve nedenler detaylı olarak irdelendi.

06 Mar 2022 - 16:23 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.734.541 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi geçici süreli parke ustası alacak mask
İzmit Belediyesi geçici süreli parke ustası alacak
Karamürsel’de 36 okulda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı mask
Karamürsel’de 36 okulda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı
Gençlik Meclisi, kulüp başkanları ile buluştu mask
Gençlik Meclisi, kulüp başkanları ile buluştu
Kocagöz’den yöneticilerine ziyaret mask
Kocagöz’den yöneticilerine ziyaret
"Sağlıklı Yaşam" semineri düzenlendi mask
"Sağlıklı Yaşam" semineri düzenlendi
Bağımsız Fotoğrafçılarda yeni başkan Tülüce oldu mask
Bağımsız Fotoğrafçılarda yeni başkan Tülüce oldu
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL