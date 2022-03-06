Gençlik Meclisi, kulüp başkanları ile buluştu

Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi Sekapark’ta bulunan Maide Restaurant’ta Kocaeli Üniversitesi kulüp başkanları ile bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya PDR Topluluğu, Uluslarası Öğrenci Derneği, Ahbap, Atatürkçü Düşünce, Ieee, Damla, Sosyal Hizmet, Akademik Kariyer, E-Spor, Mimarlık, Genç Kızılay, Genç Tema, Genç İHH , Türkçe, Genç Fenerbahçeliler, Genç Kocaelisporlular, Yapay Zeka, Yazılım, Ar-Ge ve İnovasyon, Endüstri Mühendisliği, Bilim Kurgu, Spor ve Rekreasyon, Genç Tema, Avrasya Kültür Sanat, Çizgi Roman ve Animasyon, Metax, Mimarlık, İngilizce, Esn, Genç Emo, Bisiklet, Atölye Girişim, Matematiksel Düşünce ve Aisec kulüpleri katıldı.
ORTAK AKILLA HAREKET
Toplantı, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Ar-Ge Kulübü Başkanı Abdülkerim Ak’ın faaliyet sunumu ile gerçekleştirildi. Ardından kürsüye çıkan Gençlik Meclisi Başkanı Bahadır Aligül işleyiş ve projeler hakkında bilgi verirken, yapılan çalışmaların birlikte etkin ve verimli şekilde yürütülmesi, ortak akıl ile hareket etmenin öneminden bahsetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.