Gençlik Meclisi, kulüp başkanları ile buluştu

Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi Sekapark’ta bulunan Maide Restaurant’ta Kocaeli Üniversitesi kulüp başkanları ile bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya PDR Topluluğu, Uluslarası Öğrenci Derneği, Ahbap, Atatürkçü Düşünce, Ieee, Damla, Sosyal Hizmet, Akademik Kariyer, E-Spor, Mimarlık, Genç Kızılay, Genç Tema, Genç İHH , Türkçe, Genç Fenerbahçeliler, Genç Kocaelisporlular, Yapay Zeka, Yazılım, Ar-Ge ve İnovasyon, Endüstri Mühendisliği, Bilim Kurgu, Spor ve Rekreasyon, Genç Tema, Avrasya Kültür Sanat, Çizgi Roman ve Animasyon, Metax, Mimarlık, İngilizce, Esn, Genç Emo, Bisiklet, Atölye Girişim, Matematiksel Düşünce ve Aisec kulüpleri katıldı.

ORTAK AKILLA HAREKET

Toplantı, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Ar-Ge Kulübü Başkanı Abdülkerim Ak’ın faaliyet sunumu ile gerçekleştirildi. Ardından kürsüye çıkan Gençlik Meclisi Başkanı Bahadır Aligül işleyiş ve projeler hakkında bilgi verirken, yapılan çalışmaların birlikte etkin ve verimli şekilde yürütülmesi, ortak akıl ile hareket etmenin öneminden bahsetti.