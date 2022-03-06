06 Mar 2022 - 16:24- Gündem G: 06 Mar 2022 - 16:26

Kocagöz’den yöneticilerine ziyaret

KOVİAD Dernek Başkanı Harun Reşit Kocagöz, yeni görevler alan, iş kollarında yeni faaliyetlere başlayan yöneticilerini yalnız bırakmıyor, her birini ziyaret ederek başarılar diliyor
Kocagöz’den yöneticilerine ziyaret mask

Kurulduğu günden bu yana sahada aktif çalışmalarına devam eden Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği (KOVİAD) Dernek Başkanı Harun Reşit Kocagöz ve yöneticileri İzmit’te ses getiren çalışmalarını da sürdürüyor. KOVİAD yönetiminden Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, Yufkaçılar, Dondurmacılar, Çikolatacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanlığına seçilen Fatih Aysel, Vestel Mağazasını açan Yönetici Şenol Akyüz’ü ziyaret ederek başarılar dileyen Başkan Harun Reşit Kocagöz, “Birbirinden kıymetli isimlerin yer aldığı yönetimimizde bulunan iş insanlarımızın önemli görevlere gelmeleri bizleri de çok memnun ediyor. Tecrübeleri ve bilgileri sayesinde yönetici arkadaşlarımız, kentimizde hem STK alanında hem de ticari alanda büyük katkı sağlamaya devam edecektir. Bizler de her zaman yöneticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

06 Mar 2022 - 16:24 - Gündem

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