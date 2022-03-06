Kurulduğu günden bu yana sahada aktif çalışmalarına devam eden Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği (KOVİAD) Dernek Başkanı Harun Reşit Kocagöz ve yöneticileri İzmit’te ses getiren çalışmalarını da sürdürüyor. KOVİAD yönetiminden Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, Yufkaçılar, Dondurmacılar, Çikolatacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanlığına seçilen Fatih Aysel, Vestel Mağazasını açan Yönetici Şenol Akyüz’ü ziyaret ederek başarılar dileyen Başkan Harun Reşit Kocagöz, “Birbirinden kıymetli isimlerin yer aldığı yönetimimizde bulunan iş insanlarımızın önemli görevlere gelmeleri bizleri de çok memnun ediyor. Tecrübeleri ve bilgileri sayesinde yönetici arkadaşlarımız, kentimizde hem STK alanında hem de ticari alanda büyük katkı sağlamaya devam edecektir. Bizler de her zaman yöneticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
06 Mar 2022 - 16:24- Gündem Güncelleme: 06 Mar 2022 - 16:26
Kocagöz’den yöneticilerine ziyaret
KOVİAD Dernek Başkanı Harun Reşit Kocagöz, yeni görevler alan, iş kollarında yeni faaliyetlere başlayan yöneticilerini yalnız bırakmıyor, her birini ziyaret ederek başarılar diliyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.