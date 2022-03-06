Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'de 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gerçekleşti. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla aylık olarak fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. karnabahar yüzde 88,51 ile karnabahar olurken, fiyatı yüzde 10,53 gerileyen çocuk kazağı en çok ucuzlayan ürün oldu.
06 Mar 2022 - 16:25- Ekonomi Güncelleme: 06 Mar 2022 - 16:26
Şubat ayında en fazla karnabahar pahalandı
Şubat ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 88,51 ile karnabahar olurken, fiyatı yüzde 10,53 gerileyen çocuk kazağı en çok ucuzlayan ürün oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.