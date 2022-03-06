06 Mar 2022 - 16:25- Ekonomi G: 06 Mar 2022 - 16:26

Şubat ayında en fazla karnabahar pahalandı

Şubat ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 88,51 ile karnabahar olurken, fiyatı yüzde 10,53 gerileyen çocuk kazağı en çok ucuzlayan ürün oldu.
Şubat ayında en fazla karnabahar pahalandı mask

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'de 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gerçekleşti. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla aylık olarak fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. karnabahar yüzde 88,51 ile karnabahar olurken, fiyatı yüzde 10,53 gerileyen çocuk kazağı en çok ucuzlayan ürün oldu.
# çocuk

06 Mar 2022 - 16:25 - Ekonomi

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