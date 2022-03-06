06 Mar 2022 - 16:26- Ekonomi G: 06 Mar 2022 - 16:27

Süzme balda glikoz oyunu!
Süzme balda glikoz oyunu! mask

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aralıklarla gerçekleştirilen taklit-tağşiş ürün denetimlerinde 13 firmaya ait çok sayıda marka süzme balın sahte olduğu tespit edildi. Listedeki sahte balların glikoz oranının yüksek olduğuna dikkat çeken İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onur Çilenk, "İklim koşulları nedeniyle rekoltemiz bir hayli düştü. Böylece glikozculara ve merdiven altı iş yapanlara gün doğdu. Bizden aldıkları balı karıştırarak sektöre satıyorlar. Bir teneke bal almışsanız bu 3 teneke oluyor" dedi.

06 Mar 2022 - 16:26 - Ekonomi

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Süzme balda glikoz oyunu! mask
Süzme balda glikoz oyunu!
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