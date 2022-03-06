Yataş Grup Afrika Kıtasını Yataş kalitesiyle tanıştıracak

Mobilya ve yatak sektörünün lider şirketlerinden Yataş Grup, pandemiye ve ekonomik dalgalanmalara rağmen büyüme hedeflerinden ödün vermiyor. Geçen yıl yurt dışında 15 yeni satış noktası açan Yataş Grup, 2022 yılını İran, Pakistan, Kanada, Çin, Hindistan ve İngiltere başta olmak üzere 51 farklı lokasyonda açacağı 161 satış noktasıyla tamamlamayı hedefliyor.