06 Mar 2022 - 16:26- Ekonomi G: 06 Mar 2022 - 16:28

Anadolu Sigorta ön planda olacak
Anadolu Sigorta ön planda olacak mask

Bireysel müşterilerinin yanı sıra, ticari müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlere ağırlık veren Anadolu Sigorta, önümüzdeki dönemde Ticari ve Bireysel Siber Güvenlik Sigortaları, Kefalet Sigortası, Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortaları, Sektörel Kobi Paket Sigortaları ve Yönetici Sorumluluk sigortalarında gelişim ivmesini yükseltmeye devam edecek. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, sigorta sektörünün siber risklere karşı bireysel ya da ticari segmente özel sigorta çözümleri sunabildiğini söyledi.

06 Mar 2022 - 16:26 - Ekonomi

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