"1 milyonu elinin tersi ile itti"

Gazetemiz tarafından geleneksel düzenlenen DORUKTAKİLER’in 2021 töreninde “Yılın Polisi” olarak Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Ümit Avcı seçildi. Avcı, görev esnasında yaptığı hareket ile bütün kamu görevlilerine örnek oldu. 28 Ocak 2021 günü resmi belgede sahtecilik, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama suçlarından toplamda 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. isimli şahıs Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın yakalanması sonrasındaki süreçte Avcı ve arkadaşlarının gösterdiği örnek davranış takdir topladı.

YAT VE 500 BİN LİRA RÜŞVET TEKLİFİ

Önce sahte kimlik ibrazında bulunan şahsın detaylı incelenmesi sonucu, aranan şahıs olduğunun belirlenmesi üzerine şahıs, Ümit Avcı ve iki ekip arkadaşına rüşvet olarak 500 bin TL nakit ve yaklaşık 400 bin TL değerinde yat teklif etti. Yaklaşık 1 milyon liralık rüşvet teklifini kabul etmeyen Ümit Avcı, milyonluk rüşvet teklifini elinin tersi ile itti. Aynı zamanda şahıs hakkında rüşvet teklif etme suçundan da soruşturma açıldı.

ÖDÜLLENDİRİLDİLER

Avcı ve arkadaşlarının tutumu sonrası İl Emniyet Müdürlüğü’nde polis memurları için ödül töreni düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu tarafından ağırlanan polis memurları ödüllendirildi. Emniyet müdürlüğündeki törende konuşan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, verilen hediyelerin sembolik bir değerinin olduğu, asıl ödülün aziz milletin gönlünde yer almak olduğu, istenen ve beklenen polislik anlayışıyla görev yapıyor olmanın ne kadar önemli olduğunu vurguladı.