Karamürsel’de 36 okulda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı

Karamürsel Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğiyle ilçedeki 36 okulda, 9 bin öğrenci, 550 öğretmen ve personelin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı. Tüm okullarda aynı anda yapılan tatbikatlarda çocuklara deprem sırasında yapmaları gerekenler anlatıldı, alınması gereken önlemler konusunda bilgiler verildi.
DEPREM POZİSYONU ALDILAR
İlçedeki Amiral Karamürsel Ortaokul ve İlkokuldaki tatbikatta ise öğrenciler, alarm çalmasıyla sınıflardaki sıraların altına girerek deprem pozisyonu aldı. İkinci alarm sesinin duyulmasıyla da okulu tahliye ederek, bahçedeki güvenli alana geçti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.