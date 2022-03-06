06 Mar 2022 - 16:30- Gündem G: 06 Mar 2022 - 16:32

Kartepe Derbent Tren İstasyonu cuma günü açılıyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın girişimleri sonrasında Derbent Tren İstasyonu 11 Mart’ta hizmete açılıyor
Kartepe Derbent Tren İstasyonu cuma günü açılıyor mask

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman’ın, 2019 yılının mayıs ayında sinyalizasyon çalışması nedeniyle kapanan ve bugüne kadar açılmayan Derbent Tren İstasyonunun yeniden açılması için yaptığı girişimler sonuç verdi. Derbent Tren İstasyonu, 11 Mart Cuma gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.   Devlet Demiryolları Genel Müdürü Metin Akbaş ve beraberindeki heyet, Derbent Tren İstasyonu’nda incelemeler yaparak yeniden hizmete açılacak istasyonda son eksiklikleri gözden geçirdiler.

06 Mar 2022 - 16:30 Kocaeli/ Kartepe- Gündem

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Yorumlar

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Gerçek - büyük başarı; bahsettiğim başarı tren istasyonunun açılması değil, tren istasyonunu 10 yıl açmayı beceremeyip 10 yıl sonra müjde olarak halka yutturmak. hem de güzergahı gebze ye kadar kısaltılmışken....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mart 17:16

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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