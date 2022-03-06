Kartepe Derbent Tren İstasyonu cuma günü açılıyor

Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman’ın, 2019 yılının mayıs ayında sinyalizasyon çalışması nedeniyle kapanan ve bugüne kadar açılmayan Derbent Tren İstasyonunun yeniden açılması için yaptığı girişimler sonuç verdi. Derbent Tren İstasyonu, 11 Mart Cuma gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Devlet Demiryolları Genel Müdürü Metin Akbaş ve beraberindeki heyet, Derbent Tren İstasyonu’nda incelemeler yaparak yeniden hizmete açılacak istasyonda son eksiklikleri gözden geçirdiler.