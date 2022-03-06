Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman’ın, 2019 yılının mayıs ayında sinyalizasyon çalışması nedeniyle kapanan ve bugüne kadar açılmayan Derbent Tren İstasyonunun yeniden açılması için yaptığı girişimler sonuç verdi. Derbent Tren İstasyonu, 11 Mart Cuma gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Devlet Demiryolları Genel Müdürü Metin Akbaş ve beraberindeki heyet, Derbent Tren İstasyonu’nda incelemeler yaparak yeniden hizmete açılacak istasyonda son eksiklikleri gözden geçirdiler.
Kartepe Derbent Tren İstasyonu cuma günü açılıyor
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın girişimleri sonrasında Derbent Tren İstasyonu 11 Mart’ta hizmete açılıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Gerçek - büyük başarı; bahsettiğim başarı tren istasyonunun açılması değil, tren istasyonunu 10 yıl açmayı beceremeyip 10 yıl sonra müjde olarak halka yutturmak. hem de güzergahı gebze ye kadar kısaltılmışken....
İZMİTİN SESİ - zamlar duracakmı
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.