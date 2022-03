Türkiye’de yağ krizi! Reyonlar boş kaldı...

Rusya- Ukrayna savaşının etkileri yağ fiyatlarına da yansıdı. Ülkemizde kullanılan sıvı yağ hammadde ihtiyacının yüzde 60’ını Ukrayna’dan karşılamamamız ve savaş nedeniyle hammadde sevkiyatının yapılamaması Türkiye’de yağ krizine neden oldu. Sıvı yağlara yaklaşık yüzde 40 oranında zam gelirken birçok markette 4 ve 5 litre yağ kalmadı. Stokta bulunan yağlar ise zamlı fiyatlarla satışa sunuldu. Savaş öncesi yaklaşık 95 ile 100 TL aralığında satılan 4 litre yağ, zamlardan sonra 140 TL’yi buldu.

TÜRKİYE’DE YAĞ KRİZİ

Doların tırmanışa geçtiği Ekim ayından bu yana yükselişini sürdüren yağ fiyatlarına bir darbe de Rusya -Ukrayna savaşından geldi. Ülkemizde kullanılan sıvı yağ hammadde ihtiyacının yüzde 60’ını Ukrayna’dan karşılamamamız ve savaş nedeniyle hammadde sevkiyatının yapılamaması Türkiye’de yağ krizine neden oldu.

KISA SÜREDE TÜKENDİ

Türkiye’deki yağ üreticisi firmaların ellerinde Mart sonuna yetecek kadar yağ kaldığın duyurulması ve yağ fiyatlarına yapılan yüzde 40’lık zam nedeniyle vatandaşlar yağ stoku yapmaya başladı. Zincir marketlerde satılan 4 ve 5 litrelik yağlar kısa sürede tükenirken bazı marketler ise ellerindeki yağları güncel fiyattan satışa sundu. Yağ fiyatlarının artması nedeniyle maliyetleri yükselen restoran ve lokantalar ise vatandaşlar gibi durumdan şikayetçi. Yağ fiyatlarının artması sosyal medyada da gündem oldu.

SIKINTI ÇOK BÜYÜK

Yaklaşık 15 senedir lokanta işleten İlyas Dalgıç, “Sıkıntımız çok büyük. Her şey çok pahalı. Biz zam yapamıyoruz. Zam yaptığımız takdirde zaten nalları dikmişiz. Şimdi online alışveriş platformları var. Zaten bizim halkımız da biraz rahatı seven bir millet. Onun için çok zorluk çekiyoruz. Ailece çalışmasak topu dikeriz. Şuanda bu durumdayız. Her şey yüzde yüzün üzerine geldi. Artık yarış edemiyoruz. Nasıl akaryakıtla yarış edemiyorsak gıda fiyatları ile de yarış edemiyoruz. Nereye doğru gittiğimizi ben de anlayamadım. Kimse de sesini çıkartamıyor. Sesini çıkarttığı taktirde de kafaya vuruyorlar. Biz bu durumdan şikayetçiyiz. Artık dayanacak durumumuz kalmadı. Yağ fiyatlarına yapılan zamlarla maliyetlerimiz sürekli artıyor ama biz bunu fiyatlara yansıtamıyoruz. KDV’yi düşürsen ne olacak. Bizim esnaflarımız da fırsatları seviyorlar. Onlar da elini taşın altına koymuyorlar. Şuanda savaş çıktı hepten öldürdüler piyasayı. Küçük esnafı komple bitirdiler” dedi.

RUSYA 10 GEMİYE EL KOYDU

KOSTAŞ Firma Sorumlusu Ümit Cankan, “Savaş kaynaklı bir sıkıntı bu. Geçici olduğunu umut ediyoruz. Savaşın tatlıya bağlanmasıyla çözüleceğini düşünüyoruz. Panik olmaya gerek olmadığına inanıyoruz. Müşterilerimizi de bu yönde tavsiyelerde bulunuyoruz. Türkiye’deki ana yağ hammadde üretici firmalarının tankerleri ve gemileri savaş sebebiyle Ukrayna’da kaldı. Yaklaşık 10 gemi olduğu söyleniyor. Bu 10 gemiye de Rusya’nın el koyduğu söyleniyor. Bunlar firma yetkililerinden kulaktan duyma aldığımız bilgiler. Gıda sektörü iç bünyesinde bu işi çözecekti ama gemilerin gelmemesi her şeyi değiştirdi. Ayrıca Rusya gemilerdeki hammaddelere ton başına bin dolar para istiyormuş. 10 gemi olunca da bu ciddi bir rakam yapıyor. Bir de ramazan ayı yaklaşıyor. Bunun da bir sıkıntısı var. Zaten fiyatların çok fazla yükselmesinden dolayı piyasada çok fazla bir stok yok. Herkes satışını yapıyor ve sattığı kadar stok çekiyor firmalardan” dedi.

YAĞ FİYATLARINA ZAM

Ramazan ayının yaklaşmasıyla normalde yağ satışının ikiye katlandığı bir sürece girdiğimiz belirten Cankan, “Ama bu süreç ya da bu fiyatlar konuyu ne kadar ilerletir onu zaman gösterecek. Vatandaşın yağ artışlarından dolayı zaten elinde belirli bir stoku var. Azıcık maddi durumu iyi olan bir insan geçmiş dönem zamlardan dolayı 2 -3 teneke stok yapmıştır. 2 yıldır yağ fiyatlarında astronomik bir artış var ve vatandaşlar da bu durumu yakından gözlemliyor ve ona göre tutum sergiliyor. Yağ fiyatları yaklaşık 1, 1 buçuk aydır istikrara kavuşmuştu. Biz 4 litre yağı 95 TL ve 100 TL bandında satıyorduk. Ama şu anda bugün itibariyle Kırlangıç marka 4 litre yağın fabrika fiyatı 136 TL oldu. Yağ fiyatlarına yaklaşık yüzde 40 zam geldi. Ama bu fiyattan fabrikada mal yok. Esas beka sorunu bu, bana sorarsan. Büyüklerimizin acilen tarım ve hayvancılığa el atıp acilen bu sorunu çözmeleri lazım. Bence savaştan daha önemli bir sorun budur” şeklinde konuştu.