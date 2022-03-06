06 Mar 2022 - 16:34- Gündem G: 06 Mar 2022 - 16:36

İzmit Belediyesi geçici süreli parke ustası alacak

İzmit Belediyesi, BEKAŞ bünyesinde 5 ay 29 gün istihdam edilmek üzere parke ustası alımı yapacağını açıkladı
İzmit Belediyesi geçici süreli parke ustası alacak mask

İzmit Belediyesi, iştiraklerinden olan BEKAŞ bünyesinde geçici süreli (5 ay 29 gün) istihdam edilmek üzere parke ustası alımı yapacak. Geçici süreli parke ustası alımı için başvurular 4 Mart – 13 Mart tarihleri arasında kariyer.izmit.bel.tr adresine online olarak yapılabilecek.

 

II. MÜRACAT KOŞULLARI:

En az ilkokul mezunu;

Mesleki Eğitim Merkezlerinin Parke Ustası sertifikasına sahip olmak,

Proje okuyabilmek,

Parke işlerinde en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,

Erkek adaylar için, askerlik hizmetini tamamlamış,

45 yaşını aşmamış olmak,

Adli sicil kaydı bulunmamak,

Tercihen en az “B” sınıfı sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanabilmek,

Daha önce çalıştığı işyerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmamak,

Yoğun iş temposu ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, ekip çalışmasına uyumlu olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel / bedensel engeli veya sağlık problemi/kronik rahatsızlığı bulunmamak,

Planlı ve programlı çalışma becerilerine sahip olmak,

Tercihen İzmit ilçesinde ikamet ediyor olmak,

 

BAŞVURUDA EKLENECEK BELGELER:

Diploma veya mezuniyet belgesi

Adli Sicil Kaydı

İkametgâh

Mesleki Yeterlilik Belgesi

İş Tecrübelerini içeren fotoğraflı özgeçmiş

06 Mar 2022 - 16:34 - Gündem

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