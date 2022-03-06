İzmit Belediyesi geçici süreli parke ustası alacak

İzmit Belediyesi, iştiraklerinden olan BEKAŞ bünyesinde geçici süreli (5 ay 29 gün) istihdam edilmek üzere parke ustası alımı yapacak. Geçici süreli parke ustası alımı için başvurular 4 Mart – 13 Mart tarihleri arasında kariyer.izmit.bel.tr adresine online olarak yapılabilecek.
II. MÜRACAT KOŞULLARI:
En az ilkokul mezunu;
Mesleki Eğitim Merkezlerinin Parke Ustası sertifikasına sahip olmak,
Proje okuyabilmek,
Parke işlerinde en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,
Erkek adaylar için, askerlik hizmetini tamamlamış,
45 yaşını aşmamış olmak,
Adli sicil kaydı bulunmamak,
Tercihen en az “B” sınıfı sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanabilmek,
Daha önce çalıştığı işyerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmamak,
Yoğun iş temposu ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, ekip çalışmasına uyumlu olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel / bedensel engeli veya sağlık problemi/kronik rahatsızlığı bulunmamak,
Planlı ve programlı çalışma becerilerine sahip olmak,
Tercihen İzmit ilçesinde ikamet ediyor olmak,
BAŞVURUDA EKLENECEK BELGELER:
Diploma veya mezuniyet belgesi
Adli Sicil Kaydı
İkametgâh
Mesleki Yeterlilik Belgesi
İş Tecrübelerini içeren fotoğraflı özgeçmiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.