Berberler Odası’nda başkan Bozkurt

Kocaeli Berberler Odası 9’uncu olağan genel kurulu KESOB toplantı salonunda gerçekleşti. Mevcut Başkan Mustafa Bozkurt ve İsmail Fidan’ın başkanlık için yarıştığı kongrede ikili 2018 yılında da başkanlık için karşı karşıya gelmiş ve Bozkurt 152 oy alırken İsmail Fidan 70 oy almıştı. 400’ün üzerinde oy kullanma hakkı bulunan üyeye sahip odanın genel kuruluna Kocaeli Esnaf Kredi Kooperatifleri Birliği başkanı Faruk Demir, KESOB Başkan Vekili Ali Sarı, Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, Kocaeli Kuaförler Odası Başkanı Yavuz Doğar, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, oda başkanları ve çok sayıda üye katıldı.

“İŞİN HAMURUNDAN GELİYORUM”

Adaylık konuşmasını gerçekleştiren İsmail Fidan "Bugün çıktığımız bu yolda odamıza kayıtlı olan esnaf ve sanatkârlarımıza hizmet etmek, katkı sunmak için aday olduk. Tek bir Amacımız var esnafımızın sorunlarını çözme yolunda adım atmak, her zaman esnaflarımızın yanında olmak. Ben İsmail Fidan. 30 yıldır Bu mesleği yapıyorum. Bu meslek bana dedemden kalan mirastır. Kısacası ben doğduğum günden beri esnaflık yapıyor işin hamurundan geliyorum. Sıkıntılarımızı çok iyi biliyorum. Nasip olurda kazanırsak Esnaflarımız Artık bir odaları olduğunu hissedecek Allah'ın izniyle” dedi.

“ESNAFIMIZIN YANINDA OLDUK”

Ardından söz alan mevcut Başkan Mustafa Bozkurt, “Bu dönem de yetkilerimiz dahilinde sizlerin hak ve menfaatlerinizi korumak, mağduriyetlerinizi gidermek adına ilgili kurum ve kuruluşlarla sürekli istişare içinde olduk. Koronavirüs sebebiyle kapanan ilk esnaf kesimi de bizler olduk. İş yerlerimiz kapandığında mağduriyetimizi gidermek adına gıda kolisi ve hijyen paketi talebinde bulunduk ve kısa bir süre sonra bu talebimiz karşılanarak Büyükşehir belediyemizin ekipleri tarafından esnaflarımıza ulaştırıldı. Koronavirüs süreci devam ederken yine bizim ve birçok oda başkanımızın yazılı müracaatı neticesinde devletimizden de esnaflarımıza düşük faizli kredi ve başka geliri olmayan esnaflarımıza ayda bin lira 3 ay verilmek üzere gelir kaybı desteği ve 3 bin lira hibe desteği ve kira desteği verilmiştir” dedi.

MUSTAFA BOZKUT'UN YÖNETİMİ

Hüseyin YÜCE

Bülent ÇOBAN

Oğuzhan ARDA

Mustafa ÖZ

Erkan KUTLU

Mahmut TOKGÖZ

DENETİM KURULU

Metin MEMİŞ

Ekrem KALKAN

Engin UYSAL