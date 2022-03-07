07 Mar 2022 - 09:34- Gündem G: 07 Mar 2022 - 10:06

Kırmızı karta sinirlenip kalbine yenik düştü

Kocaeli’de evinde ailesiyle beraber Fenerbahçe - Trabzonspor maçını izleyen Fenerbahçe taraftarı Ahmet Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci’ye kırmızı kart gösterdiği pozisyonda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Kırmızı karta sinirlenip kalbine yenik düştü mask

Olay, İzmit ilçesine bağlı Alikahya mevkiinde bulunan Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde ailesiyle beraber Fenerbahçe - Trabzonspor maçını izleyen 27 yaşındaki Ahmet Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci’ye kırmızı kart gösterdiği pozisyonda bir anda fenalaştı. Özdemir’in yere yığıldığın gören ailesi hemen hastanenin yolunu tuttu. Hastanede 27 yaşındaki gencin kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Ahmet Özdemir, hayatını kaybetti. Öte yandan, Ahmet Özdemir’in daha önce akciğer kanseri hastalığı geçirdiği ve kanseri atlattığı öğrenildi.

07 Mar 2022 - 09:34 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.706.666 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Berberler Odası’nda başkan Bozkurt mask
Berberler Odası’nda başkan Bozkurt
İzmit Belediyesi geçici süreli parke ustası alacak mask
İzmit Belediyesi geçici süreli parke ustası alacak
Karamürsel’de 36 okulda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı mask
Karamürsel’de 36 okulda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı
Gençlik Meclisi, kulüp başkanları ile buluştu mask
Gençlik Meclisi, kulüp başkanları ile buluştu
Kocagöz’den yöneticilerine ziyaret mask
Kocagöz’den yöneticilerine ziyaret
"Sağlıklı Yaşam" semineri düzenlendi mask
"Sağlıklı Yaşam" semineri düzenlendi
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL