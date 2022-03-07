Olay, İzmit ilçesine bağlı Alikahya mevkiinde bulunan Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde ailesiyle beraber Fenerbahçe - Trabzonspor maçını izleyen 27 yaşındaki Ahmet Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci’ye kırmızı kart gösterdiği pozisyonda bir anda fenalaştı. Özdemir’in yere yığıldığın gören ailesi hemen hastanenin yolunu tuttu. Hastanede 27 yaşındaki gencin kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Ahmet Özdemir, hayatını kaybetti. Öte yandan, Ahmet Özdemir’in daha önce akciğer kanseri hastalığı geçirdiği ve kanseri atlattığı öğrenildi.
07 Mar 2022 - 09:34- Gündem Güncelleme: 07 Mar 2022 - 10:06
Kırmızı karta sinirlenip kalbine yenik düştü
Kocaeli’de evinde ailesiyle beraber Fenerbahçe - Trabzonspor maçını izleyen Fenerbahçe taraftarı Ahmet Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci’ye kırmızı kart gösterdiği pozisyonda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kandıralı - RABBİM RAHMETİYLE MUAMELE ETSİN İNSALLAH.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.