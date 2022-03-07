07 Mar 2022 - 09:37- Asayiş G: 07 Mar 2022 - 09:40

Dubleks daire alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kiler olarak kullanıldığı düşünülen dubleks daire alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale ederken elinden hafif bir şekilde yaralanan itfaiye eri, ambulansta tedavi edildi.
Video için play'e tıklayın

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1756 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binadaki kiler olarak kullanıldığı düşünülen dubleks dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dairenin içerisindeki malzemeler kısa sürede alev alırken, art arda patlamalar yaşandı. Bir anda büyüyen yangın binanın çatısına da sıçradı. Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangın sonrasında tamamen kullanılamaz hale gelen dairede uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangına müdahale ederken elinden hafif bir şekilde yaralanan itfaiye eri ambulansta tedavi edildi. Yangın sırasında dairede kimsenin olmaması ise rahat bir nefes aldırdı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

07 Mar 2022 - 09:37 Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.706.666 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 624 bin TL ceza mask
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 624 bin TL ceza
3 otomobil birbirine girdi: 2 yaralı mask
3 otomobil birbirine girdi: 2 yaralı
Dik yokuştan geri geri inmeye çalışan kamyonet devrildi: 2 yaralı mask
Dik yokuştan geri geri inmeye çalışan kamyonet devrildi: 2 yaralı
107 kilo eroinle yakalandı "600 bin lirayı duyunca gaflete düştüm" dedi mask
107 kilo eroinle yakalandı "600 bin lirayı duyunca gaflete düştüm" dedi
Park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç takla attı mask
Park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç takla attı
TEM çıkışında devrilen tırda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı mask
TEM çıkışında devrilen tırda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL