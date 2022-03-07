Murat Parlak: Gümüşhane’yi mağlup etmeliyiz

Belediye Derincespor’un genç ve başarılı teknik direktörü Murat Parlak, Gümüşhanespor ile çarşamba günü çok kritik bir maça çıkacaklarını ifade etti.

ORDU’DA HAKEM KATLİAMINA MARUZ KALDILAR

3. Lig 3. Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Belediye Derincespor cuma mesaisinde Orduspor 1967’ye konuk oldu. Maçın hakemi Ramazan Haymana’nın katlettiği maçı Derince ekibi 2-0 mağlup tamamladı ve 38 puanda kaldı. Maçın henüz başında Efe’nin karnından dönen topa penaltı kararı veren maçın tüm seyrinin değişmesine neden olan Ramazan Haymana, adeta Ordu ekibinin 12. adamı oldu.

KONSANTRE VE HAZIRDIK

Belediye Derincespor Teknik Direktörü Murat Parlak, Ordu’da hakem engeli ile karşılaştıklarını ifade etti ve çarşamba mesaisinde konuk edecekleri Gümüşhanespor maçının önemine vurgu yaparak şu şekilde konuştu: Ordu maçına oldukça konsantre ve hazırdık. Maç içi planlarımız mevcuttu ancak planlarımızda hakem yoktu.

GERÇEKTEN İNANAMADIK

Maçın başında Efe’nin karnına çarpan topa penaltı kararı çıktı. Şok yaşadık ve ilk başta tepki bile veremedik. Hakem “Şaka yapıyor” diye düşündük. Gerçekten inanamıyorduk. Efe derdini anlatmak istedi ancak hakem bey futbolcumuzun yüzüne bile bakmadı. Genel olarak hakem de rakiplerimizden birisiydi. 1-0 geriye düştük ve bir anda oyun formasyonumuzda değişikliklere gitmek durumunda kaldık.

KARŞIMIZDA DUVAR GİBİ DİKİLDİ

Beraberlik golünü bulmak için elimize fırsatlar da geçti. Oyun olarak ayakta kaldık, mücadele olarak da öndeydik. Her vites yükseltmeye başladığımız anda karşımızda duvar gibi duran bir hakem gördük. Felaket derecesinde kötü bir yönetim gösterdi. O hakemi yenme şansımız hiçbir şekilde yoktu. Maçı kaybettik. Mücadelelerinden takımdaki tüm futbolcularımızın emeklerine sağlık.

ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ

Ordu maçını unuttuk. Çarşamba günü Gümüşhanespor gelecek. Kesinlikle sezonun en kritik maçı olacak. Gümüşhane’yi, Fethiye maçında izledim. Galibiyeti kaçıran taraf Gümüşhane’ydi. İçeride taraftarlarının da baskısı ile etkili olabiliyorlar. Biz de onlar da kazanmak zorunda. Gümüşhane ve sonrasındaki Ceyhan maçlarından alınacak 6 puan ile ibreler yine bize dönecektir.

TARAFTARIMIZI DAVET EDİYORUZ

Gümüşhane’nin sahasındaki kalan rakipleri bizim Play-Off’ta yarıştığımız Kırıkkale, Of, İçel ve Ordu olacak. Belediye Derincespor olarak maçımızı kazanıp rakiplerin kırılmalarından da faydalanmak istiyoruz. Bertuğ’da ve Efe’de ufak sakatlıklar var. Sol bek İlker ise dönecek. Her hangi bir sıkıntımız yok. Taraftarımızı maçımıza bekliyoruz.