Bizim çocuklar Keçiören’i geçemedi “1-2”

Kocaelispor Elit U-19 takımı konuk ettiği Keçiörengücü’ne 2-1 mağlup oldu ve yeşil siyahlıların 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Yeşil siyahlılarda Eren Alkan 90+6. dakikada penaltı kaçırdı.

GERİYE DÜŞTÜLER

Vinsan Tesisleri’nde oynanan maçın ilk yarısında dengeli bir futbol vardı. İki takım da bir birine üstünlük sağlamak için mücadele etti ve maçın ilk golü Başkent ekibinden geldi. Savunma arkasına koşu yapan Batuhan Nihat Ulutaş, Kocaelispor’un stoperi Furkan Uludaş’tan seken topu önünde buldu ve Ahmet Hasan’ın yanından topu filelerle buluşturdu. Ligdeki gol sayısını 15’e çıkaran ve Keçiören ekibine Osmanlıspor’dan transfer edilen Batuhan krallığını sürdürdü.

BERABERLİĞİ BULDUK, AMA?

İlk yarının sonlarına doğru Kocaelispor’da Ufuk Birdal net bir gol kaçırdı ve Kocaelispor soyunma odasına 1-0 geride girdi. İkinci yarıya Kocaelispor oldukça baskılı başladı ve ilk 15 dakika oyunu rakip yarı alana yığdı. 60’dan sonra Keçiören ekibi oyunda dengeyi kurdu. Özellikle Kamara ile savunmasından hızlı çıkan Keçiören karşısında Kocaelisporlu gençler beraberlik golünü 67’de buldu. Ümit, savunma arkasına attığı topla Yusuf Efe’yi topla buluşturdu.

ATTIK, YEDİK

Kaleci Mehmet’i karşısında gören Yusuf’un vuruşunda Mehmet topu sol ayağı ile çıkardı. Boşta kalan top pası atan Ümit’e geldi. Ümit de yaklaşık 35 metreden topa çok akıllıca vurdu ve herkesi aşan top filelerle buluştu. (1-1) Golden sonra ikinci gol için oldukça agresif bir oyun oynayan yeşil siyahlılar 3 dakika sonra bir kez daha geriye düştü. Ceza sahası içinde topu alan Furkan Uluyazı sağına çektiği topu kaleye gönderdi ve bu top da Ahmet Hasan’ın solundan ağlara gitti. (1-2)

ÇOK YAZIK OLDU

Kalan 20 dakikalık bölümde Kocaelispor, Keçiören kalesine adeta yığıldı. Ümit ile 2, Yusuf Efe ile 1 kez gol kaçıran yeşil siyahlılar 90+6. dakikada Ümit’in düşürülmesi ile penaltı kazandı. Takımın penaltıcısı Ufuk kenarda olduğu için penaltıyı Eren Alkan kullandı. Eren topu Mehmet’in sağına gönderdi, Mehmet köşeyi doğru tahmin etti ve kurtardığı penaltı ile takımına 3 puanı kazandıran isim oldu. Böylece Kocaelispor, 0-0 sona eren Boluspor maçının ardından yine kaçırdığı penaltı ile avuçlarının içinden 1 puan daha kaçırdı ve 35 puanda kaldı. Kocaelispor bir sonraki maçını 13 Mart’ta Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacak.