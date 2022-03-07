KO-MEK ile hayata sımsıkı sarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), verdiği eğitimler ile binlerce kişiye istihdam alanında destek olurken el sanatları, giyim ve bilişim teknolojileri gibi birbirinden önemli branşlarla da kursiyerlerinin hayatına değer katmaya devam ediyor. KO-MEK kurslarına katılan kursiyerler burada gördüğü aile ortamı sayesinde eğitimleri boyunca iş ve ev ortamındaki sıkıntılardan sıyrılarak destek buluyor.

ENGELİNİ KO-MEK AİLESİ İLE AŞTI

Adeta birer terapi merkezi olan 12 ilçede 43 kurs merkezinde eğitim veren KO-MEK, kursiyerleri arasında ayrım gözetmeksizin herkese eşit bir şekilde eğitim vererek gönüllere taht kuruyor. Engel durumu ya da sosyal ekonomik durumu ne olursa olsun herkesin kaynaşarak bir aile gibi olduğu, dezavantajlı kursiyerlerin kendilerini daha rahat hissettiği KO-MEK’te Kandıra kurs merkezi çeyiz ürünleri hazırlama branşında eğitim alan Nurhayat Akyıldız bunun en güzel örneklerinden sadece biri. Doğuştan el parmakları olmayan ve bu durumu kendisine sıkıntı yapan Akyıldız, bu durumu KO-MEK ailesi sayesinde aştı

ARTIK HAYATA SIMSIKI SARILIYOR

Yıllar önce Sakarya’dan Kandıra’ya gelin gelen Nurhayat Akyıldız, günlük işlerini kolaylıkla yapsa da engeli dolayısıyla birçok sosyal faaliyette katılmayarak kendini geri planda tutmuş. KO-MEK el sanatları usta öğreticisi ile tanıştıktan sonra adeta hayatı değişen Nurhayat Hanım, artık hem eğitimlere katılıyor hem de yeni arkadaşlıklar kurarak hayata sımsıkı sarılıyor.

BURADA TÜM ENGELLERİMİ UNUTUYORUM

Doğuştan el parmaklarının olmadığını ifade eden Nurhayat Hanım konuşmasında, “Kandıra’ya yıllar önce gelin geldim. 2 tane çocuğum var, eşim vefat etti. Ben daha önceden kimsenin yanında parmaklarımın olmayışı dolayısıyla el işi yapamıyordum. Sadece çok samimi olduğum akrabalarım yanında el işi yapabiliyordum. Sağ olsun el sanatları hocamızı tanıdıktan sonra bu sorunumu onunla birlikte aştık. Artık burada sınıf ortamında arkadaşlarımın yanında rahatlıkla el işi yapabiliyorum kendi engelimi bile unutuyorum” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

ARTIK ELLERİMİ SAKLAMIYORUM

Eşinin vefat etmesinden dolayı iki çocuğuyla kendisinin ilgilendiğini ifade eden Nurhayat Akyıldız, “KO-MEK sayesinde artık daha aktif bir şekilde kimseden çekinmeden burada el işi işlemeleri yaparak onların çeyizlerini hazırlıyorum. Burada bir de sosyal sorumluluk olan KO-MEK Bohçası hazırlayarak ihtiyacı olan kızlarımıza da destek oluyoruz. Ben KO-MEK’e bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Burası bana adete terapi merkezi gibi oldu. İyi ki KO-MEK’i tanımışım önceden sakladığım ellerimi artık saklamıyorum” diye ifade etti.

KOMEKSEPETİ’NE DESTEK İSTEDİ

Yaptığı el emeği göz nuru ürünleri satarak ev ihtiyaçlarının giderilmesinde katkıda bulunan Nurhayat Hanım, www.komeksepeticom uygulamasına herkesin destek olmasını istedi.