07 Mar 2022 - 10:19- Gündem G: 07 Mar 2022 - 10:21

Fırat Türker’e büyük onur

Kocaeli’de yaşayan, milli sporcu kimliğinin yanında sosyal sorumluluk projeleriye tanınan Fırat Türker’e uyuşturucuyla mücadele konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür plaketi verildi.
Fırat Türker’e büyük onur mask

Hafta sonu gerçekleştirilen Erzurum Aşkale’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü etkinlikleri anlamlı bir törene de ev sahipliği yaptı. Programa katılan ve merkezi Erzurum’da bulunan Dadaşlar Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Ömer Seyfettin Korkmaz, Kocaeli Erzurumspor Taraftar Derneği’nin kuruluş aşamasından itibaren desteklerini esirgemeyen ve sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Fırat Türker’e plaket takdim etti. Uyuşturucuyla mücadele konusunda ülke çapında çalışmalar yapmak istediklerini belirten başkan Korkmaz, “ Z kuşağı diye tabir ettiğimiz gençlerimiz elimizden avucumuzdan kaçıyor. Bu uyuşturucu illetinden gençlerimizi korumak ve kollamak için toplumun her kesimine görevler düşmektedir. Fırat Türker arkadaşımız bölgesinde elinden geleni yapmaktadır. Derneklerimize katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz” dedi. Dernek başkanı Korkmaz’a teşekkür eden Fırat Türker de “Bu güne kadar aldığım en anlamlı ödüllerden birisi. Bu plaket sorumluluklarımızı daha fazla artırdı. Bu projeye daha fazla zaman ayıracağım” dedi.

 

 

07 Mar 2022 - 10:19 - Gündem

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