07 Mar 2022 - 10:20- Gündem G: 07 Mar 2022 - 10:23

Engelli kuşlar Ormanya’nın ömür boyu misafiri

Çeşitli rahatsızlıklarla Ormanya’ya getirilen kuşlardan iyileşenler doğaya salınacak, iyileşemeyecek durumda olanlar ise ömür boyu Ormanya’da misafir kalacak
Engelli kuşlar Ormanya’nın ömür boyu misafiri mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Doğal Yaşam Parkı Ormanya’da engelli kuşlar için hazırlanan yaşam alanı hizmete girdi. Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma Ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen ve doğaya dönmeleri mümkün olmayan engelli kuşlar için açık ve kapalı olmak üzere özel bir barınak hazırlandı.

ORMANYA ENGELLİ KUŞLARA YUVA OLUYOR

Engelli kuşlar yaşam alanı, 60 m2 açık ve 20 m2 kapalı alandan oluşuyor. Alan içerisinde kum havuzu, kuş tünekleri, peyzaj adası ve folluk bölümü bulunuyor. Tedavileri devam eden kuşlar için özel beslenme rasyonu oluşturularak, tedavi devamlılığı ve beslenme takibi gerçekleştiriliyor. Eğer süreç içerisinde tekrar uçma kabiliyeti kazanırlarsa doğal yaşam alanlarına geri salınıyor.

10 ŞAHİN YUVAYA YERLEŞTİRİLDİ

Tedavisi tamamlanan ve veteriner hekimler tarafından doğaya dönmesi mümkün olmayan 10 adet şahin, Ormanya hayvanat bahçesi içerisinde hazırlanan engelli kuşlar barınağına getirildi. İlk aşamada 10 adet şahin, yerleştirildikleri barınakta adaptasyon süreçlerini tamamlayana kadar gözlem altında tutulacak.

ÖZEL YUVALAR HAZIRLANDI

Toplamda 80 m2 olarak hazırlanan yaşam alanında şahinlerin üreyebilmesi için özel yuvalar hazırlandı. 44 gün boyunca yumurtalarını kuluçkada tutan şahinler için biyolog eşliğinde özel folluklar hazırlanarak, üremelerine destek olunacak.

ENGELLİ KUŞLARIN TEDAVİ SÜRECİ

Yaralı, kırık kanat, eksik telek, yavruyken yuvadan düşme ve darbe sonrası travma gibi sebepler ile Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen şahin, doğan gibi yırtıcı kuşlara gerekli müdahaleler yapılarak, doğaya salınma ihtimali olan kuşlar iyileşme sürecini tamamladıktan sonra doğaya salınıyor. Doğaya dönemeyecek olan kuşlar ise ömür boyu Ormanya’nın misafiri oluyor.

LEYLEK VE PELİKANLAR İÇİN DE ÖZEL ALANLAR

Ormanya’da tedavi edilen ve doğaya dönmeleri mümkün olmayan hayvanlar için çalışmaların yapıldığı biliniyor. Daha önce aynı sebeplerden Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen pelikanlar için Pelikan Adası, leylekler için ise Düşkün Leylekler Evi oluşturulmuştu. Yaban hayatına destek amacı ile oluşturulan alanlarda iyileştirme belirtisi gösteren türler kendi doğal yaşam alanlarına salınıyor.

07 Mar 2022 - 10:20 - Gündem

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