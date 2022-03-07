İçecek sektöründe ilk %100 geri dönüştürülmüş pet şişe Pepsi’den!

Dünyada sürdürülebilirlik alanında önde gelen şirketlerden biri olan PepsiCo’nun içecek markalarından Pepsi, içecek sektöründe bir ilke imza attı. 1970’li yıllarda icat edilen pet şişeyi kullanan ilk marka olan Pepsi’nin 1 litre pet şişelerinin yüzde 100’ü bugün geri dönüştürülmüş plastikten üretiliyor. Halen 22 küresel pazarda, %100 geri dönüştürülmüş plastik (rPET) ambalajda ürünlerini sunan PepsiCo geri dönüştürülmüş PET kullanımında lider firmalardan biri konumunda bulunuyor.

Türkiye’deki birçok üründe %20’ye yakın geri dönüştürülmüş PET kullanan PepsiCo, 2021 başı itibariyle r-PET içeriği %50 olan PET şişe kullanımını devreye alırken, içecek sektöründe de bir ilki gerçekleştirerek gazlı içecek ürünlerinde kullandığı 1 litre pet şişelerini yüzde 100 geri dönüştürülmüş plastikten üretiyor.

Pepsi, Yedigün ve Fruko 1 litre pet şişelerde %100 geri dönüşüm tasarımlarına geçerek geri dönüştürülmüş plastik kullanımının önemini vurguladıklarını ve bu konuda farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirten PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı Önder, “Önümüzdeki dönemde çıtayı daha da yükseğe çekmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz 2025 yılı itibariyle Türkiye organizasyonunda içecek kategorisindeki PET ambalajların tümünü geri dönüştürülmüş plastik ambalajdan elde etmek” dedi.

PepsiCo olarak ambalajların atık olmadığı bir dünya kurmak için çalıştıklarını vurgulayan Aslı Önder şöyle devam etti:

“Tüm ambalajlarımızda geri dönüştürülmemiş plastik kullanımını azaltmaya yönelik olarak hedefler koyuyoruz. Hedefimiz “Sıfır Atık”. Yani kullandığımız tüm paket malzemelerinin, döngüsel ekonominin bir parçası olması. Türkiye’deki 6 fabrikamızın hepsi sıfır atık olarak faaliyet gösteriyor. Fabrikalarımızın tamamı 2021 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Belgesi ile sertifikalandırıldı. Tarladan fabrikaya uzanan döngüsel ekonomi modelini, geri dönüştürülmüş malzemelerden sıfır atık prensibine kadar uzanan 360 derecelik bir vizyonla yönetiyoruz.”

Türkiye içecek kategorisindeki PET ambalajlarının %25’ini geri dönüştürülmüş plastik ambalajdan elde eden PepsiCo’nun bazı ürün gruplarında bu oran, %50’ye varıyor. Önümüzdeki dönemde bu hedefi daha da yukarı çıkarmak için çalışmalarına devam etmeyi hedefleyen PepsiCo, bu yıl hayata geçirilecek olan zorunlu depozito iade sistemini destekliyor ve bu uygulamayı döngüsel ekonomi adına atılacak önemli bir adım olarak görüyor.