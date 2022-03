Forex Ticaretindeki En Yaygın Hatalar

Döviz piyasası (forex) traderı olmak çok basit olsa da, alım satım yapmadan önce bazı hazırlıklar yapmak akıllıca olacaktır. Aşağıda, sizi daha iyi bir trader yapacak forex ticaretinde en yaygın hatalardan bazılarını listeledik.

Komisyoncu seçimi

Forex komisyoncusu seçiminde akıllı olun, çünkü bu bir süreliğine en büyük ticaretiniz olacak ve kötü yönetilen bir komisyoncuya kaydolmak sizi tüm paranızı kaybetme riskiyle karşı karşıya getirebilir. Kararınızı verirken, forex ticaretinizle ne elde etmek istediğinizi, komisyoncunun ne sunduğu ve paranıza katkı sağlabilecek en iyi komisyonculuk bonuslarına sahip olup olmadıkları konusunda açık olmanız gerekir. İtibarları hakkında daha fazla bilgi edinmek için kaynakları kontrol edin ve roboforex gibi brokerlerinin incelemelerini okuyun. Kaydolmadan önce komisyoncu ile küçük alım satımları deneyin.

Forex ticaretini anlamamak

Yeni forex yatırımcılarının çoğuyla ilgili en büyük sorun, piyasaların nasıl çalıştığına dair tam bir anlayışa sahip olmamalarıdır. Aynı şekilde hiç bilmediğiniz bir sektörde bir işinizin başarılı olmasını bekleyemezsiniz, eğitim almadan forex'e girmenin başarısızlıkla sonuçlanması muhtemeldir. İyi bir ticaret stratejisi tek başına yeterli değildir. Her zaman bir forex yatırımcısı olarak öğreneceksiniz, bu nedenle ticaretten önce iyi ticaret kitapları okumak, web seminerleri izlemek, seminerlere katılmak ve konuyla ilgili kapsamlı bir şekilde okumak için bir kenara bırakın.

Zararı durdurma (Stop-loss) olmadan ticaret

Bir stop-loss, fiyat her forex ticaretinden önce belirlediğiniz bir miktarda aleyhinize hareket ederse sizi koruyan bir dengeleyici emirdir. Kaybedilen bir ticarette bir stop-loss, kaybınızı belirlenen sınırlar dahilinde, genellikle ticaret sermayesinin yüzde biri dahilinde sınırlar. Aynı zamanda endişe, planınızı geçersiz kıldığı zaman kaybedilen bir işlemin peşinden koşmanızı da durdurur ve birbirini takip eden birkaç ticari kaybınız olsa bile, daha sonraki kazançlarla telafi edilebilecek düzeyde sermayenizin yalnızca küçük bir kısmı kaybedilir.

Tek bir para birimine veya ürüne odaklanmak

Tek bir para birimine veya takas edilebilir ürüne odaklanmak, para biriminin çökmesi durumunda tam bir sermaye kaybı olasılığını artırır. Bu, aynı zamanda piyasalardaki diğer potansiyel fırsatları da kaybedebileceğiniz anlamına gelir. Haftanın başında birçok para birimini ve ürünü inceleyin ve bir miktar vaatte bulunanlara odaklanın.

Duygusal kararlar vermek

Alım satıma soğukkanlı bir mantıkla yaklaşın ve objektif olarak görmek yerine duygulara yenik düştüğünüzü

hissettiğinizde uzaklaşın. Bu platformun önlerinde yer almak ve alım satım yapmak için bir işaret bulmaya çalışırken çizelgeleri kontrol etmek, ticaret yapmak konusunda endişeli olduğunuz için rastgele anlaşmalara girmenize neden olacaktır.

Ticaret psikolojisini görmezden gelmek

Traderlar, forex ticaretinde psikolojinin oynadığı rolü göz ardı etmemelidir. Piyasa psikolojisini, özellikle korku ve açgözlülük hakkında, anlamak ticareti etkileyebilir. Bu, objektif olarak ticaret yapmak için zihin eğitimi gerektirir.