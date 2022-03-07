Rusya, Arabistan, Libya'da çalıştı, çocuklarının başında olabilmek için Kocaeli'nde kestane pişirip satıyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde oturan 5 çocuk sahibi Hasan Boya, emekli olmasına rağmen, 2 çocuğunu daha okutabilmek için kestane pişirip satıyor. Hasan Boya, 1993 senesinde 5 çocuğuna bakabilmek için yurt dışına çalışmaya gitti. Rusya, Libya ve Arabistan’da çalışan Boya, 2001 yılında memleketi Trabzon’a döndü. Daha sonra Kocaeli’ye taşınmaya karar veren Boya, hayvanlarını satarak göç etti.

“KOCAELİ’Yİ TERCİH ETME SEBEBİM DE BURANIN SANAYİ BÖLGESİ OLMASIYDI”

Kocaeli’ye gelmek için hayvanlarını sattığını söyleyen Hasan Boya, “15 yıldır burada kestane satıyorum, daha önce birkaç farklı ülkede çalıştım. Libya, Arabistan ve Rusya’da inşaatlarda çalıştım. Ardından memleketime döndüm. Memleketimde manda, sığır, öküz gibi hayvanlarım vardı. Burada ev yapmak için onları sattım. Kocaeli’yi tercih etme sebebim de buranın sanayi bölgesi olmasıydı. Çocuklarımı okutmak için buraya geldim” dedi.

“ÇOCUKLARIN BAŞINDA DURMAYA MECBUR KALDIM”

Kendisine göre her şeyin para olmadığını belirten Boya, “Burada 15 senedir kestanecilik yapıyorum. Çocuklarımın başında durabilmek için gurbetten döndüm. Annesi, babası olmadan büyüyen çocuklar perişan oluyor. O yüzden çocukların başında durmaya mecbur kaldım. İstesem yurt dışında çok daha fazla para kazanabilirdim ama her şey para değil" şeklinde konuştu.

Zaman zaman kendisine sahte para verildiğini ifade eden Hasan Boya, “Kestane satarken adamın biri bana gelip sahte 50 TL verdi. Esnaflara gidip sorduğumda sahte olduğunu öğrendim. Sahte paraları hep seyyar satıcılara veriyorlar, biz anlamayız. Bana haftada 1-2 defa sahte para veriyorlar” ifadelerini kullandı.

“BAZEN ÇOK SOĞUK OLUYOR”

Bazen çok soğuk olduğunu ifade eden Hasan Boya, "Aşırı derecede soğuk oluyor ama mecburen çıkıyoruz. Burada bizi arayan insanlar, hamile kadınlar, yaşlı insanlar veya hastası olan insanlar oluyor. Kar da yağsa, soğuk da olsa, yağmur da yağsa burada bulunuyoruz. 2 tane çocuğumu da okutuyorum ve onlar için de para kazanmaya çalışıyorum” dedi.