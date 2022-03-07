İşte otomobildeki hızlı yükselişin en büyük sebebi

Vatandaşlar tarafından "Ayaklı galericiler" olarak anılan kişiler, hem galericilerin hem de araç alacak kişilerin ortak sorunu oldu. Vergi kaydı olmadan kendilerini "Galerici" olarak tanıtan kişilerin, fiyatları kendi kar paylarına göre belirlediği, ikinci el araç fiyatlarının da yükselmesine sebep oldukları öğrenildi. İkinci el araç alım satımda yetki belgesi için gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının en genç 31 Temmuz 2022 tarihine kadar alınması gerektiğini söyleyen TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, vatandaşları al-sat yapan kişilere karşı uyardı.
FİYAT FARKI BU YÜZDEN OLUŞUYOR
Farklı meslek gruplarında çalışan kişilerin araç alım satım ticareti yapmaya çalıştığını kaydeden Fahrettin Batı, şu ifadeleri kullandı:
"Bu sektörde fiyat farkının oluşmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi de kayıt dışı ticaret. İnternet üzerinden, oto pazarlarından bir yılda bir kişi 3 araçtan fazla alım satım yapıyor. Şu anda bizim yetki ve yeterlilik belgemiz üçüncü defa uzatıldı. 31 Temmuz itibariyle yetki ve yeterlilik belgesi olmayan bireysel araç satışı yapan insanlar, noterde satış işlemi yapamayacak. Maliye zaten geçmişe dönükte olmak üzere şu anda tamamı kayıt altına alınıyor. Yani bu ülkede kayıt dışı gelir elde etmeyi bitiremediğimiz sürece araçlardaki oluşacak fiyat farkının önüne geçilemez. Bu tarz araç alım satımı yapan insanların bazıları yanlış beyanlarla vatandaşı dolandırıyor. Araç alacak olan vatandaşlarımıza kurumsal firmalardan araç alamaya özen göstersinler. Devletin istemiş olduğu 3 ay veya 5 bin kilometre garantiyi istesinler. Kim olursa olsun aracın ruhsat sahibi dışında kimseye para göndermesinler. Parayı araçları satın aldıkları kişilerin yani ruhsat sahibinin adına banka üzerinden göndersinler"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Körfezli - haklısın sana gelsinler konsorsiyum olarak elinde bulundurduğun araçlardan sat başkasının aracı üzerinden suya sabuna dokunmadan para kazan malı olan satınca onlar yüzünden piyasa yüksek de.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.