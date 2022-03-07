Rafta bulunmayan yağlar, zincir marketlerin depolarından çıktı

Edinilen bilgiye göre, Darıca Belediyesi zabıta ekipleri, yağ satışlarını durduran ve depolarda stoklayarak fırsatçılık yapan zincir marketleri denetledi. Yapılan denetim kapsamında incelenen 19 marketten 10 tanesinin deposunda yağ stoklandığı tespit edildi. Yağ sakladığı tespit edilen marketler hakkında tutanak tutuldu. ve ceza kesileceği bilgisine ulaşıldı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Vatandaşlarımızı fırsatçılara yedirmeyeceğiz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçe genelinde 19 markette inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda 19 marketin 10'unun raflarında yağ satmadığı halde depolarında yağ stokladığı tespit edilmiş olup tutanak tutulmuştur. Vatandaşlarımızı stokçuluğa ezdirmemek için denetimlerimizi sürdüreceğiz“ dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.