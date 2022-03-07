07 Mar 2022 - 13:20- Gündem G: 07 Mar 2022 - 13:23

Rafta bulunmayan yağlar, zincir marketlerin depolarından çıktı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde zabıta ekipleri, marketlere şok denetim yaptı. Raflarda bulunmayan yağlar, 10 marketin deposundan çıktı. Marketler hakkında tutanak tutuldu.
Rafta bulunmayan yağlar, zincir marketlerin depolarından çıktı mask
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Edinilen bilgiye göre, Darıca Belediyesi zabıta ekipleri, yağ satışlarını durduran ve depolarda stoklayarak fırsatçılık yapan zincir marketleri denetledi. Yapılan denetim kapsamında incelenen 19 marketten 10 tanesinin deposunda yağ stoklandığı tespit edildi. Yağ sakladığı tespit edilen marketler hakkında tutanak tutuldu. ve ceza kesileceği bilgisine ulaşıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Vatandaşlarımızı fırsatçılara yedirmeyeceğiz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçe genelinde 19 markette inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda 19 marketin 10'unun raflarında yağ satmadığı halde depolarında yağ stokladığı tespit edilmiş olup tutanak tutulmuştur. Vatandaşlarımızı stokçuluğa ezdirmemek için denetimlerimizi sürdüreceğiz“ dedi.

07 Mar 2022 - 13:20 Kocaeli- Gündem

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