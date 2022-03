KOTO’dan Kocaeli’nin Yıldızları’na tebrik ziyareti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, TEPAV ve TOBB-ETÜ işbirliği ile düzenlenen, 2017-2019 yılları arasında büyüme hızı en yüksek olan ilk 100 şirketin belirlendiği Türkiye 100 Programı’nda Kocaeli Ticaret Odası üyesi 3 firma yer aldı. KOTO Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı ile Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen, Türkiye 100’de yer alarak Kocaeli’nin yıldızı olan firmalara tebrik ziyareti gerçekleştirerek başarılarını kutladı.

ICM MAKİNE, PARS AR-GE, OLMETSAN METAL

ICM Makina ve Mühendislik Ltd. Şti. Genel Müdürü Çınar Ulusoy, Pars Ar-Ge Bilgi Tek. Elektronik Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Prof. Dr. Sarp Ertürk, OLMETSAN Metal İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ortakları Hayrettin Olgun ve Harun Karaosmanoğlu ile bir araya gelen KOTO heyeti, Oda’nın hediyelerini takdim ederek, başarılı çalışmalarının daim olmasını diledi. Bu özel günlerde KOTO’nun yanlarında olmasından duydukları memnuniyeti ifade eden firma yetkilileri, KOTO’ya teşekkürlerini iletti.