Kocaeli Stadı’nda kazanan İstanbulspor oldu “0-2”

Kocaeli Stadı’nda oynanan Tuzlaspor – İstanbulspor 1. Lig maçını İstanbulspor 2-0 kazandı. 12'nci dakikada İstanbulspor'un kontra atağında Ethemi ceza sahası içerisinde topla buluştu ve güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 25'inci dakikada Topalli'nin sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde dokunan İbrahim, topu ağlarla buluşturdu. Ayrıca İbrahim’in bir topu da direkten döndü.
BOĞALAR FARKI KAÇIRDI
İlk yarısı 2-0 sona eren maçın ikinci yarısına Tuzlaspor iyi başladı ve Ahmet Yazar’ın etkili olduğu ikinci yarının ilk 15 dakikasında iki önemli pozisyon yakalasa da Tuzla ekibi kaleci Alperen’i geçemedi. İstanbulspor kalan sürede bol pasa dayalı bir oyun oynarken farkı açabilecek pozisyonları cömertçe harcadı. Maç deplasman ekibi İstanbulspor’un 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu. Sarı siyahlılar bu galibiyetin ardından puanını 46’ya çıkardı ve haftayı dördüncü sırada tamamladı. Tuzlaspor ise 34 puanla 12. sıraya geriledi.
TUZLASPOR: 0
İSTANBULSPOR: 2
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Volkan Bayarslan***, Baran Eraslan***, Mehmet Kapluhan***
TUZLASPOR: Emre*, İsmail*, Rotman*, Bardhi* (Dk. 79 Tayfun *), Diack*, Ezeh*, Erhan *, (Dk. 46 Samet*), Ferhat*, Posmac**, Sedat* (Dk. 33 Safa*) (Dk. 74 Metincan*), Onat Kutay * (Dk. 46 Ahmet***)
İSTANBULSPOR: Alperen***, Mehmet* (Dk. 23 Okan***), Eslem*** (Dk. 81 Cajic*), İbrahim***, Oğuzhan*** (Dk. 70 Muammer**), Ferhat***, Ethemi*** (Dk. 70 Rroca**), Inainfe ***, Melih***, Ali***, Topalli***, (Dk. 70 Emir Kaan**)
GOLLER: Dk. 12 Ethemi, Dk. 25 İbrahim (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: İsmail, Ezeh (Tuzlaspor) , Ferhat (İstanbulspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.