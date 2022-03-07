07 Mar 2022 - 13:38- Spor G: 07 Mar 2022 - 13:40

Kocaeli Stadı’nda kazanan İstanbulspor oldu “0-2”

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Kocaeli Stadı’nda kazanan İstanbulspor oldu “0-2” mask
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Kocaeli Stadı’nda oynanan Tuzlaspor – İstanbulspor 1. Lig maçını İstanbulspor 2-0 kazandı. 12'nci dakikada İstanbulspor'un kontra atağında Ethemi ceza sahası içerisinde topla buluştu ve güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 25'inci dakikada Topalli'nin sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde dokunan İbrahim, topu ağlarla buluşturdu. Ayrıca İbrahim’in bir topu da direkten döndü.

BOĞALAR FARKI KAÇIRDI

İlk yarısı 2-0 sona eren maçın ikinci yarısına Tuzlaspor iyi başladı ve Ahmet Yazar’ın etkili olduğu ikinci yarının ilk 15 dakikasında iki önemli pozisyon yakalasa da Tuzla ekibi kaleci Alperen’i geçemedi. İstanbulspor kalan sürede bol pasa dayalı bir oyun oynarken farkı açabilecek pozisyonları cömertçe harcadı. Maç deplasman ekibi İstanbulspor’un 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu. Sarı siyahlılar bu galibiyetin ardından puanını 46’ya çıkardı ve haftayı dördüncü sırada tamamladı. Tuzlaspor ise 34 puanla 12. sıraya geriledi.

TUZLASPOR: 0

İSTANBULSPOR: 2

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Volkan Bayarslan***, Baran Eraslan***, Mehmet Kapluhan***

TUZLASPOR: Emre*, İsmail*, Rotman*, Bardhi* (Dk. 79 Tayfun *), Diack*, Ezeh*, Erhan *, (Dk. 46 Samet*), Ferhat*, Posmac**, Sedat* (Dk. 33 Safa*) (Dk. 74 Metincan*), Onat Kutay * (Dk. 46 Ahmet***)

İSTANBULSPOR: Alperen***, Mehmet* (Dk. 23 Okan***), Eslem*** (Dk. 81 Cajic*), İbrahim***, Oğuzhan*** (Dk. 70 Muammer**), Ferhat***, Ethemi*** (Dk. 70 Rroca**), Inainfe ***, Melih***, Ali***, Topalli***, (Dk. 70 Emir Kaan**)

GOLLER: Dk. 12 Ethemi, Dk. 25 İbrahim (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: İsmail, Ezeh (Tuzlaspor) , Ferhat (İstanbulspor)

07 Mar 2022 - 13:38 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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