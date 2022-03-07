Tuzlaspor sezonu Kocaeli Stadı’nda bitirmek istiyor

Tesisi ve stadı olmayan, bu sezon adeta göçebe gibi yaşayan Tuzlaspor sezon sonuna kadarki tüm iç saha maçlarını Kocaeli Stadı’nda oynamak için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yapacak. Bilindiği üzere Tuzlaspor, Wellborn Otel’de konaklıyor ve antrenmanlarını Başiskele’deki Edis Spor Tesisleri’nde yapıyor.
ŞENOL FİDAN DA İSTİYOR
2-0 kaybedilen İstanbulspor maçının ardından Kocaeli basınının sorularını yanıtlayan Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan “Kocaeli Stadı’nın gerek zemini gerekse de kaldığımız yere yakınlığı bizim için önemli. Konakladığımız otel ayağımızın dibi. Kalan iç saha maçlarımızı burada oynamak isteriz tabii ki. Ancak kararı yönetimimiz verir” dedi. Öte yandan 1 maçın Tuzlaspor’a maliyeti yaklaşık 150 bin lirayı buluyor. 120 bin stat kirasının yanında Gençlik Spor’a 10 bin yayın ücreti, ambulans, ses düzeni ve güvenlik ücretleri İstanbul kulübünü düşündüren hususlar olarak dikkat çekiyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.