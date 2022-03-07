Hürriyet, kadın personellerin 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Kocaeli’nin tek kadın belediye başkanı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyenin kadın personelleri ile bir araya geldi. Kadınlar Günü buluşmasına Başkan Hürriyet’in yanı sıra KYÖD Başkanı Didem Turan, Türk Kadınlar Birliği Başkanı Aysel Baladım, DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, TÜMBELSEN Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş ve belediye personelleri katıldı.

“ERKEK ERKEĞE 8 MART’I KUTLAYAN SENDİKALAR VAR”

Toplantıda ilk konuşmayı TÜMBELSEN Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş gerçekleştirdi. Karakuş, “Dün olduğu gibi dün olduğu gibi kadınların çalışma hayatını yarısını oluşturduğu bir ülke hayal Ediyoruz. Burnumuzun dibinde bir savaş yaşanıyor. Önümüzdeki dönem sendikamız adına kadın meclisimizin alacağı her kararı destekleyeceğimizi açıklıyorum. Erkek erkeğe 8 Mart’ı kutlayan sendikalar var. Biz konfederasyonumuzda genel başkanımız kadın. Belediye başkanımız bu kentte kadın mücadelesinin bir örneği. Bu örneklerin çoğalmasını umuyorum. Kendisine de teşekkür ederim” dedi.

“AYRIMCILIĞA KARŞIYIZ”

DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük 8 Mart’ın sürecini anlatarak başladığı konuşmasında, “Bu ülkede kadına gerçek anlamda değerinin verilmediği bir dönemden geçiyoruz. İstanbul sözleşmesinin iptali ve çıkarılmak istenen yasalarla kadınların hakları elinden alındığı bir süreç yaşıyoruz. Biz gururla Arzu başkanı DİSK’in genel başkanı yaptık. Biz hiçbir zaman cinsiyet ayrımcılığı yapmayan bir kültürden geliyoruz. Bugün savaşlarda da en fazla kahrolanlar kadınlar: Biz her zaman ülkenin eşit olması için mücadele veriyoruz. Ayrımcılığa karşıyız. İzmit Belediyesine kadın belediye başkanımızın da seçilmesi ile hem iş barışı anlamında sadece erkeklerin yapabileceği diye ifade edilen işleri kadınlar yapıyor. Bizler de bu anlamda bizlerin ufkunu açtığı için teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de daha güzel etkinlikler yapacağız” dedi.

“GİDEREK ARTIYORUZ”

Başkan Hürriyet ise konuşmasında, “Her 8 Mart öncesi bir araya geliyoruz. Bizim belediyemizde her 8 Mart’ta kadınlarımız idari izinliler. Gerek açıklamalara katılarak gerek se eylemsel etkinliklere katılması için idari izinliler. Sendikamızla yaptığımız toplu sözleşme gereği yarın bütün kadınlarımız izinliler. İyi tatiller diliyorum. 8 Mart dünya emekçi kadınlar gününüz öncelikler farkındalığa neden olsun. Mücadele eden kadınların hayatını kaybetmesi sonrası bu günü görüşebiliyoruz. Kadınlar haksızlığa. Tecavüze ve ayrımcılığa uğramadığı bir ülke diliyorum. Giderek artıyoruz. 3 yıl gibi kısa bir döneme rağmen kadın çalışanlarımız artıyor. Sadece erkeklere özdeşleşen mesleklerde kadınların ben de varım talepleri doğrultusunda bugün kadın arkadaşlarımın çalışıyor olması çok önemli.

“BİZLER KADINIZ”

İlk ağır vasıta şoförü alacağımız zaman birçok kadın arkadaşımız bizler de yapmak istiyoruz dediğinde karar aldık. Bu cesaret ve azimle çalışan kadınları gördüğüm için çok mutluyum. Cesur ve azimli kadınları kutluyorum. Bizler bireyiz. Bizler kadınız. Toplumun bunu kabul etmesi gerekiyor. İzmit Belediyesi olarak daha fazla kadın arkadaşın aramıza katılması için aynı kararlılıkla yolumuza deva edeceğiz. Sizlerin daha iyi koşullarda çalışması için idari kadrolardaki müdürlerimiz çalışıyor. Her alanda kadın daha güçlü olsun. Her alanda kadın daha görünür olsun” dedi.

Türk Kadınlar Birliği Başkanı Aysel Baladın ise, “Emekçi kadınlımızın yanında olmak istedik. Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar günü. Yarın dünyanın her yerinde kadın konuşulacak. Güçlü bir toplumda yaşamak istiyorsak kadınlar olarak elde ettiğimiz hakları savunacağız. Eşitlik istiyoruz. Her türlü cinsiyetçi ayrılık son bulsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.