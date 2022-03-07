2 market 2 fiyat! Aynı marka yağda 30 litre fiyat farkı

Enerji fiyatları, artan tarımsal girdiler ve kur farkı yanı sıra günlerdir süren Rusya – Ukrayna savaşı, ayçiçek yağının stoğunu ve fiyatlarını etkiledi. Stokların tükenme ve fiyatların daha da artma riskine karşı vatandaşlar marketlere akın etti. Vatandaşın birden fazla ayçiçek yağı alarak sıraya girdiği görüldü. Ülke genelinde birçok yerde marketlerin önünde vatandaşların uzun kuyruk oluşturduğu görüntülere yansıdı.

TENEKELER BİTTİ

Zincir marketin ayçiçek yağı satış reyonlarına, “Tüm müşterilerimizin faydalanabilmesi için, yağ satışlarımız 1 adet ile sınırlıdır” yazısı asıldı. Yağ krizinin gündemde yer edinmesi sonrası iktidar kanadı zincir marketleri suçlamaya başladı. Belediye ekipleri hemen denetime başladı. Marketlerde uygun fiyata yağ bulmak imkansız hale geldi. İzmit’te bulunan birçok markette de 5 Litrelik teneke yağların raflarda olmadığı görüldü. Zincir Marketlerde yağ kalmazken yerel marketlerde buluna yağların fiyatları ise vatandaşın gözünü korkuttu.

210 LİRAYA KADAR ÇIKTI

İzmit Merkez’de hizmet veren zincir marketlerden Çağrı Market, Ayçiçek Yağı reyonuna Tarım ve Orman Bakanlığının yağ krizi ile ilgili basın açıklamasını astı. Yağ iddialarını yalanlayan açıklamayı asan markette 5 Litre Yudum Ayçiçek yağını 209,95 TL’den satıyor. Markette bulunan en düşük yağ ise 199,95 TL’den satılan Kırlangıç Marka Ayçiçek yağı.

YEREL MARKETTE AYNI MARKA 30 LİRA DAHA UCUZ

İzmit’in en bilinen yerel marketlerinden olan Çakmak Market’te ise 5 Litre Yudum Ayçiçek yağı 216,50 TL’den satılıyor. Çağrı Markette 199,95 TL’den satılan Kırlangıç Marka Ayçiçek yağı ise 169,50 liradan satılıyor. Mina marka yağ ise 168 TL’den alıcı buluyor.

3 HARFLİLER DAHA UCUZ AMA YOK

3 harfli marketler diye anılan BİM mağazasında satılan Ayçiçek yağının fiyatı ise diğer marketlere oranla daha ucuz. 5 Litrelik teneke yağın tükendiği markette 2 litrelik Ayçiçek yağı 55 TL’den satılıyor. 5 Litre üzerinden hesaplandığında BİM’in kendi ürünü olan Ayçiçek yağı 137,5 TL’ye tekabül ediyor. Bir diğer zincir market olan A 101’de de 5 Litrelik yağ raflarda zor bulunuyor. A 101’in kendi markası olan Ayçiçek yağı ise 139 TL’den satılıyor.