Ön tarafı çözmemiz lazım

Pazar günü Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Kocaelispor’da kritik maçın hazırlıkları 2 günlük iznin ardından başladı. Takımda tek soru Berkay Dabanlı’nın durumu. Futbolcu, Keçiörengücü maçının ikinci yarısında bir kez daha sakatlanmış, İstanbulspor maçında olduğu gibi oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

DINO 11’E

Kerem Can Akyüz’ün eski takımına rakip olacağı mücadele öncesi moraller oldukça iyi. Son 4 maçta 8 puan toplayan, berabere biten Tuzla ve İstanbul maçlarında da galibiyetleri kaçıran yeşil siyahlılar özellikle ofans hattındaki bitirme sorununa çare bulmayı hedefliyor. 26 maçta rakip fileleri sadece 25 kez havalandıran Kocaelispor’da Gençlebirliği maçında Dino’nun 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Ancak Dino’nun sonradan girdiği maçlarda fark yaratması da dikkatlerden kaçmıyor.

KOLOVOS’UN KATKI ZAMANI GELDİ

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’ın üzerinde durması gereken konuların arasında Kolovos’un üretkensizliği yer alıyor. Kocaelispor forması ile 5 maça çıkan ve bu maçlarda skora asist ya da gol katkısı sağlayamayan ve büyük umutlarla transfer edilen Kolovos’un Gençlerbirliği maçında hamle oyuncusu olma ihtimali hayli yüksek. Kocaelispor ile Gençlerbirliği arasında 1 puanlık fark bulunuyor. Yeşil siyahlıların Başkent’ten 3 puanla dönüp orta sıralara doğru yükselmesi hedefleniyor.

LİGİN EN AZ GOL ATAN TAKIMLARI

1. Balıkesirspor: 19

2. Tuzlaspor: 23

3. KOCAELİSPOR: 25

4. Denizlispor: 25 (Balıkesir maçı öncesi)

5. Bursaspor: 27

6. Boluspor: 29

7. Altınordu: 30

8. Manisa FK: 30

9. Adanaspor: 31

10. Gençlerbirliği: 31

KOCAELİSPOR’DA ATILAN 25 GOLÜN DAĞILIMI

Dino: 9

Benhur: 5

Diop: 3

Rasheed: 2

Babacar: 2

Pereira: 1

Yiğitali: 1

Cisse: 1 (Sezonun ilk yarısı)

Furkan Metin (Altınordu kendi kalesine)