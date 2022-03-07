Maç izlerken hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Olay, dün akşam İzmit ilçesine bağlı Alikahya mevkiinde bulunan Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde ailesiyle beraber Fenerbahçe - Trabzonspor maçını izleyen 27 yaşındaki Ahmet Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart gösterdiği pozisyonda bir anda fenalaştı. Özdemir'in yere yığıldığın gören ailesi hemen hastanenin yolunu tuttu. Hastanede 27 yaşındaki gencin kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Ahmet Özdemir, hayatını kaybetti. Öte yandan, Ahmet Özdemir'in daha önce akciğer kanseri hastalığı geçirdiği ve kanseri atlattığı öğrenildi.
Ahmet Özdemir’in cenazesi, Alikahya Merkez Cami'nde kılınan namazın ardından Alikahya Gürcüler Mezarlığında toprağa verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.