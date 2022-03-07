Kocaeli'de Şubat ayında 2 işçi can verdi

İşçi Sağlığı İş Güvenliği (İSİG) Meclisi verilerine göre, Şubat ayında en az 106 işçi iş cinayetlerine kurban gitti. Ölümler en çok inşaat/ yol, tarım/orman, taşımacılık, ticaret/büro/ eğitim, sağlık, madencilik, tekstil, metal, konaklama, belediye/ genel işler, gemi/tersane ve güvenlik işkollarında meydana geldi. En fazla ölüm nedenleri yüksekten düşme, ezilme/göçük, trafik/servis kazası, kalp krizi, Covid-19, patlama/yanma, zehirlenme/boğulma, intihar, şiddet ve nesne düşmesi/çarpması olarak sıralandı.
Şubat ayında en fazla ölüm İstanbul'da yaşandı. İstanbul'da 25 işçi yaşamını yitirdi. Kocaeli'de ise Şubat ayında hayatını kaybeden işçi sayısının 2 olduğu açıklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.