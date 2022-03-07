Kocaeli'de Şubat ayında 2 işçi can verdi

İşçi Sağlığı İş Güvenliği (İSİG) Meclisi verilerine göre, Şubat ayında en az 106 işçi iş cinayetlerine kurban gitti. Ölümler en çok inşaat/ yol, tarım/orman, taşımacılık, ticaret/büro/ eğitim, sağlık, madencilik, tekstil, metal, konaklama, belediye/ genel işler, gemi/tersane ve güvenlik işkollarında meydana geldi. En fazla ölüm nedenleri yüksekten düşme, ezilme/göçük, trafik/servis kazası, kalp krizi, Covid-19, patlama/yanma, zehirlenme/boğulma, intihar, şiddet ve nesne düşmesi/çarpması olarak sıralandı.

Şubat ayında en fazla ölüm İstanbul'da yaşandı. İstanbul'da 25 işçi yaşamını yitirdi. Kocaeli'de ise Şubat ayında hayatını kaybeden işçi sayısının 2 olduğu açıklandı.