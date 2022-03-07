07 Mar 2022 - 15:10- Gündem G: 07 Mar 2022 - 15:12

Kocaeli'de Şubat ayında 2 işçi can verdi

İşçi Sağlığı İş Güvenliği (İSİG) Meclisi verilerine göre, Kocaeli’de Şubat ayında meydana gelen iş cinayetlerinde 2 işçi yaşamı yitirdi
Kocaeli'de Şubat ayında 2 işçi can verdi mask

İşçi Sağlığı İş Güvenliği (İSİG) Meclisi verilerine göre, Şubat ayında en az 106 işçi iş cinayetlerine kurban gitti. Ölümler en çok inşaat/ yol, tarım/orman, taşımacılık, ticaret/büro/ eğitim, sağlık, madencilik, tekstil, metal, konaklama, belediye/ genel işler, gemi/tersane ve güvenlik işkollarında meydana geldi. En fazla ölüm nedenleri yüksekten düşme, ezilme/göçük, trafik/servis kazası, kalp krizi, Covid-19, patlama/yanma, zehirlenme/boğulma, intihar, şiddet ve nesne düşmesi/çarpması olarak sıralandı.

Şubat ayında en fazla ölüm İstanbul'da yaşandı. İstanbul'da 25 işçi yaşamını yitirdi. Kocaeli'de ise Şubat ayında hayatını kaybeden işçi sayısının 2 olduğu açıklandı.

07 Mar 2022 - 15:10 - Gündem

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