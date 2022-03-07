‘Sen Kokan Yaralar’ şarkısıyla kısa zamanda ilgileri üzerinde toplayan Mustafa Aksüt, YouTube kanalında ilgi odağı oldu. Küçük yaşlarda başladığı müziğe, söylediği şarkılarla kariyer yapan Mustafa Aksüt, kendisine ait parçası ‘Sen Kokan Yaralar’ ve ‘Densiz’ ile de kısa zamanda ilgileri üzerinde toplayarak ilgi çekmeyi başardı.
07 Mar 2022 - 16:53- Gündem Güncelleme: 07 Mar 2022 - 16:54
Karamürsel’in Aksüt’ün single heyecanı
Karamürsel’de 22 yaşındaki genç şarkıcı Mustafa Aksüt, yeni şarkısı ‘Sen Kokan Yaralar’ İle kısa zamanda gönüllere taht kurdu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.