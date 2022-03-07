07 Mar 2022 - 16:53- Gündem G: 07 Mar 2022 - 16:54

Karamürsel’in Aksüt’ün single heyecanı

Karamürsel’de 22 yaşındaki genç şarkıcı Mustafa Aksüt, yeni şarkısı ‘Sen Kokan Yaralar’ İle kısa zamanda gönüllere taht kurdu
Karamürsel’in Aksüt’ün single heyecanı mask

‘Sen Kokan Yaralar’ şarkısıyla kısa zamanda ilgileri üzerinde toplayan Mustafa Aksüt, YouTube kanalında ilgi odağı oldu. Küçük yaşlarda başladığı müziğe, söylediği şarkılarla kariyer yapan Mustafa Aksüt, kendisine ait parçası ‘Sen Kokan Yaralar’ ve ‘Densiz’ ile de kısa zamanda ilgileri üzerinde toplayarak ilgi çekmeyi başardı.

07 Mar 2022 - 16:53 - Gündem

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