Karamürsel’in Aksüt’ün single heyecanı

‘Sen Kokan Yaralar’ şarkısıyla kısa zamanda ilgileri üzerinde toplayan Mustafa Aksüt, YouTube kanalında ilgi odağı oldu. Küçük yaşlarda başladığı müziğe, söylediği şarkılarla kariyer yapan Mustafa Aksüt, kendisine ait parçası ‘Sen Kokan Yaralar’ ve ‘Densiz’ ile de kısa zamanda ilgileri üzerinde toplayarak ilgi çekmeyi başardı.