Doğalgazın ülkemizde yaygınlaşması itibariyle kombiler, hem ısınma hem de sıcak su ihtiyacımız için evlerimizin ve ofislerimizin gizli kahramanları oldu. Birçoğumuzun arıza vermedikçe fark etmediği, hangi markanın dahi takılı olduğuna emin olamadığı kombiler zamanını çoktan doldurmuş olabilir. Fortes Mühendislik A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Şahin Çetin bu konuda uyarıyor. “Eski kombiniz yüksek faturaların sebebi olabilir.”

YOĞUŞMALI KOMBİLER

Geçen yıllar içinde her teknolojik cihaz da olduğu gibi kombilerde de pek çok gelişim yaşandığını belirten Fortes Mühendislik A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Şahin Çetin: “Bu gelişimlerle birlikte bacalı kombilerden, konvansiyonel kombilere; konvansiyonel kombilerden yoğuşmalı kombilere geçiş sağlandı. 2019 Mart itibariyle de yoğuşmalı kombiler dışındaki tüm kombilerin üretimi durdurulsa da hala evlerimizde eski teknolojide kombiler bulunmakta.

ATIK GAZ İÇİNDEKİ GİZLİ ISI

Yüksek verimli eşanjör ve premix brülörlerin kullanımı ile kombilerin verimleri eskiye nazaran bir sınıf daha üste çıkmış durumdadır. Yoğuşma özelliği de olan bu cihazlar yanma sonrası ortaya çıkan atık gaz içindeki gizli ısının çok büyük bir kısmını tekrar sisteme kazandırmaktadır. Böylelikle hem ekonomik hem de çevre anlamında büyük kazanımlar elde etmekteyiz.” diye konuştu. Kombi seçiminde dikkat edilmesi gereken konulardan biri olan doğru kapasite belirlenmesi konusuna açıklık getiren Şahin Çetin: “Isıtmak istediğimiz mahallerin, evimizin ısıl kayıpları doğru bir şekilde hesaplanmalıdır. Bu hesaplamada başta gelen konular; dairenizin konumu, kat planı ve m2’si, binanızın izolasyon durumu ayrıca bulunduğunuz şehir ve bölgedir.

SICAK SU İHTİYACINIZ

Bu detaylı hesap sonrası ihtiyacınız olan ideal ısıl yük kapasitesi çıkmaktadır. Ancak dairenizdeki sıcak su ihtiyacınız yerine getirmek amacıyla evdeki musluk sayısı, su tesisatının özellikleri ve kombi ile musluklar arası mesafeler de kombi seçiminde büyük önem taşımaktadır.Bu hesaplanmanın doğru şekilde yapılabilmesi ve müşteri ihtiyaçlarının doğru belirlemek amacıyla keşif hizmetinden ödün vermemekte ve müşterileri korumak amacıyla ücretsiz sağlamaktadır.” dedi.

SES SEVİYESİNE DİKKAT EDİN!

Çetin; “Günümüzde kombiler artık boyut olarak gözle görülür şekilde küçülmüştür. Bu boyut özellikleri sayesinde giderek küçülen konutlar içinde uygun bir yer bulma şansı da artmıştır. Zamanımızın büyük bölümünü geçirdiğimiz alanlara da daha yakın olan kombilerden bir beklentimiz de sessiz çalışmalarıdır. Son yıllarda kombi teknolojileri gelişerek kütüphane sessizliği denilen seviyelere kadar inmişlerdir. Ancak her kombi sessizdir gibi ifade kullanmak çok yanlış bir ifade olacaktır. Bu nedenle kombi satın almadan önce uzmanından teknik detaylar hakkında bilgi almak önemlidir.” dedi.

FATURANIZI ARTTIRMAYIN!

Özellikle sert geçen kış aylarında doğalgaz faturaları aile bütçelerinde kendini hissettirdiğini dile getiren Çetin, şunları aktardı: “Kombimizin az yakıt harcaması ve tasarruflu olması da doğal olarak beklentilerimiz arasına girer. Yeni nesil premix brülörlü kombilerdeki modülasyon özelliği; faturalarınıza dost dokunuşları sağlayacaktır. Modülasyon özelliği verimsiz olan kombiler de ise daha az ısınıp, çok daha yüksek faturalarla karşılamanız işten bile değildir.

ÇALIŞMA KAPASİTESİ

Modülasyon oranı kombilerin minimum seviyedeki çalışma kapasitesini anlatmaktadır. Örneğin 24 kw bir kombinin modülasyon oranı 1/3 olursa bu kombi kendini 8 kw kapasiteye kadar kısabilmektedir. Bu özellik şu noktada önemlidir: Kombi çalışırken ortamı istenilen sıcaklığa getirdikten sonra kendini ya kapatmaktadır ya da modülasyon özelliğine göre kısmaktadır. Evinizi istenilen sıcaklığa getirdiğini ise içindeki dönüş suyu sıcaklığını ölçen sensör sayesinde anlamaktadır.

KISIK SEVİYEDE YAKMAK

Eğer kombilerimizde modülasyon özelliği yoksa hassasiyeti seviyesi çok zayıf olur ve ortam istenilen sıcaklığa geldikten sonra kapanır. Ancak 1 derecelik düşüş sonrası tekrar tam kapasite çalışmaya başlar. Sizler her zaman kısık seviyede yaktığınız için daha az bir fatura geleceğini düşünürken bu tür kombiler dur-kalk çalışmasından dolayı daha fazla yakıt sarfiyatına sebep olur. Yüksek modülasyonlu kombiler istenilen sıcaklık sonrası sensöründen gelen verilere göre kendini minimum seviyeye çeker ve ortamı o sıcaklıkta tutmak için düşük kapasite çalışmaya devam eder. Bu sayede yakıt sarfiyatı çok düşük seviyelere gelmektedir.” dedi.