İzmit Belediyesi inşaat demir ustası alacak

İzmit Belediyesi, belediye iştiraklerinden olan BEKAŞ bünyesinde geçici süreli (5 ay 29 gün) istihdam edilmek üzere inşaat demir ustası alımı yapacak. İzmit Belediyesi tarafından iş ilanına dair yapılan açıklamada, “Kurumumuz bünyesinde görev alabilecek, aşağıdaki niteliklere sahip “Gülümseyen” ve “İzmit’i çok seven” çalışma arkadaşları arıyoruz. Geçici süreli inşaat demir ustası alımı için başvurular 4 Mart – 13 Mart 2022 tarihleri arasında sadece kariyer.izmit.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılacak olup, tüm kriterlerin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

Müracaat Koşulları

• En az ilkokul mezunu,

•Mesleki Eğitim Merkezlerinin Perde Duvar, Saha Betonu, Parapet duvar sertifikasına sahip olmak,

• Proje okuyabilmek,

• İnşaat Demir işlerinde en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,

• Erkek adaylar için, askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

•45 yaşını aşmamış olmak,

• Adli sicil kaydı bulunmamak,

• Tercihen en az “B” sınıfı sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanabilmek,

• Daha önce çalıştığı işyerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmamak,

• Yoğun iş temposu ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, ekip çalışmasına uyumlu olmak,

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel / bedensel engeli veya sağlık problemi/kronik rahatsızlığı bulunmamak,

• Planlı ve programlı çalışma becerilerine sahip olmak,

• Tercihen İzmit ilçesinde ikamet ediyor olmak,

BAŞVURUDA GÖNDERİLECEK BELGELER

•Diploma veya mezuniyet belgesi

• Adli Sicil Kaydı

• İkametgâh

• Mesleki Yeterlilik Belgesi

• İş Tecrübelerini içeren fotoğraflı özgeçmiş

NOT: Başvurular sadece kariyer.izmit.bel.tr adresine yapılacak olup yukarıda belirtilen belgeler başvuru sırasında eklenecek.

BEKAŞ İLETİŞİM: İstihdam Birimi iletişim: 0262 318 00 00 ( Dahili: 1438/1439/1440/1441)