07 Mar 2022 - 16:55- Ekonomi G: 07 Mar 2022 - 16:56

Vodafone, kadın çalışan sayısını % 50’ye çıkaracak
Vodafone, kadın çalışan sayısını % 50’ye çıkaracak mask

Kadınların güçlenmesine yönelik projeleriyle tanınan Vodafone, şirket içinde ve dışında yaptığı çalışmalarla kadın istihdamını artırırken, ekonomik ve toplumsal hayatta toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına destek vermeyi sürdürüyor. Tüm dünyada kadınlar için en iyi işveren olmayı amaçlayan Vodafone, Türkiye’de de 2025 yılına kadar kadın çalışan oranını % 44’ten % 50’ye çıkarmayı hedefliyor. Türkiye Vodafone Vakfı da kadınların güçlenmesi amacıyla hayata geçirdiği projelerle son 11 yılda 61 bine yakın kadına ulaşırken, toplam 8,7 milyon TL’lik yatırım yaptı.
# Kadın

07 Mar 2022 - 16:55 - Ekonomi

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