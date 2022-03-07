Orhan Holding’den KADINA DESTEK

Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan UN Global Compact’ın imzacısı Orhan Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gelirken Kadının Güçlenmesi Prensipleri imzacısı olmak için ilk adımı attığını duyurdu. Orhan Holding İcra Komitesi Üyesi ve İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Evrim Bayam Pakiş, kadını güçlendirmenin, günümüzde çalışma hayatındaki kadınlara ve geleceğin kadınlarına bugünden yatırım yapmanın Orhan Holding’in her zaman öncelikli hedeflerinden biri olduğunu söyledi.