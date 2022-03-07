İzmit Belediyesi zeytinliklere sahip çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği' Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu yönetmeliğe göre, elektrik üretiminde kullanılan maden sahası zeytinlik alan içinde kalırsa, sahada madencilik faaliyeti yürütülebilecek.

600 YILLIK AĞAÇ İZMİT’E KAZANDIRILDI

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet geçtiğimiz yılın başlarında İzmir’in Urla ilçesinde bir sitenin inşaatından kurtarılarak getirilen yaşının 550-600 arası olduğu düşünülen zeytin ağacını Sabri Yalım Parkı’na dikti. Zeytinliklerin bu ülkenin tabii zenginliği olduğunun altını çizen Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesi olarak Türkiye'nin zeytinliklerine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.