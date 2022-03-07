07 Mar 2022 - 17:06- Gündem G: 07 Mar 2022 - 17:07

İzmit Belediyesi zeytinliklere sahip çıkıyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, zeytinliklere sahip çıkılması yönünde adımlar atıyor
İzmit Belediyesi zeytinliklere sahip çıkıyor mask

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği' Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu  yönetmeliğe göre, elektrik üretiminde kullanılan maden sahası zeytinlik alan içinde kalırsa, sahada madencilik faaliyeti yürütülebilecek.

600 YILLIK AĞAÇ İZMİT’E KAZANDIRILDI

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet geçtiğimiz yılın başlarında İzmir’in Urla ilçesinde bir sitenin inşaatından kurtarılarak getirilen yaşının 550-600 arası olduğu düşünülen zeytin ağacını Sabri Yalım Parkı’na dikti. Zeytinliklerin bu ülkenin tabii zenginliği olduğunun altını çizen Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesi olarak Türkiye'nin zeytinliklerine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

07 Mar 2022 - 17:06 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.706.666 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Aile Sosyal Hizmet ve Sağlık İşçileri Sendikası Özel Atakent Hastanesi'ni tercih etti mask
Aile Sosyal Hizmet ve Sağlık İşçileri Sendikası Özel Atakent Hastanesi'ni tercih etti
İzmit’in genç perileri Tekirdağ’a doğru yola çıktı mask
İzmit’in genç perileri Tekirdağ’a doğru yola çıktı
“Seçim beyannamemizin yüzde 78’ini tamamladık”  mask
“Seçim beyannamemizin yüzde 78’ini tamamladık” 
Dadaşlar’dan Türker’e plaket mask
Dadaşlar’dan Türker’e plaket
İzmit Belediyesi zeytinliklere sahip çıkıyor mask
İzmit Belediyesi zeytinliklere sahip çıkıyor
İzmit Belediyesi inşaat demir ustası alacak mask
İzmit Belediyesi inşaat demir ustası alacak
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL