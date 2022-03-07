İYİ Partili kadınlar bugün Ankara'da

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için grup toplantısını bugüne aldı. Kadınlar gününe özel olarak partinin grup toplantısına sadece kadınlar katılacak. Kocaelili partili kadınlar da grup toplantısındaki yerlerini alacak. Ankara ziyareti sırasında aynı zamanda Anıtkabir'e de gidecek olan kadınlar, grup toplantısını ardından yeniden ilimize dönecek. Program öncesinde İYİ Parti İl Kadın Politikaları Başkanı Pelin Dönge ve yönetimi parti binasında bir araya geldi. Dönge, “İyilik yolununun ve bu davanın neferleri İYİ kadınlar adına gerçekleştirilecek bu programda yolumuz açık olsun” dedi.