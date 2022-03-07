İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için grup toplantısını bugüne aldı. Kadınlar gününe özel olarak partinin grup toplantısına sadece kadınlar katılacak. Kocaelili partili kadınlar da grup toplantısındaki yerlerini alacak. Ankara ziyareti sırasında aynı zamanda Anıtkabir'e de gidecek olan kadınlar, grup toplantısını ardından yeniden ilimize dönecek. Program öncesinde İYİ Parti İl Kadın Politikaları Başkanı Pelin Dönge ve yönetimi parti binasında bir araya geldi. Dönge, “İyilik yolununun ve bu davanın neferleri İYİ kadınlar adına gerçekleştirilecek bu programda yolumuz açık olsun” dedi.
07 Mar 2022 - 22:00- Siyaset Güncelleme: 07 Mar 2022 - 17:08
İYİ Partili kadınlar bugün Ankara'da
İYİ Partili kadınlar, Genel Başkan Meral Akşener ile bugün bir araya gelecek. Kocaeli' den 4 otobüsle hareket eden kadınlar Akşener'i dinleyecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.