Dadaşlar’dan Türker’e plaket

Erzurum Aşkale’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü etkinlikleri anlamlı bir törene de ev sahipliği yaptı. Programa katılan ve merkezi Erzurum’da bulunan Dadaşlar Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Ömer Seyfettin Korkmaz, Kocaeli Erzurumspor Taraftar Derneği’nin kuruluş aşamasından itibaren desteklerini esirgemeyen ve sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Fırat Türker’e plaket takdim etti. Korkmaz’a teşekkür eden Türker, “Bu güne kadar aldığım en anlamlı ödüllerden birisi. Bu plaket sorumluluklarımızı daha fazla artırdı. Bu projeye daha fazla zaman ayıracağım” dedi.