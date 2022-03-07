Erzurum Aşkale’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü etkinlikleri anlamlı bir törene de ev sahipliği yaptı. Programa katılan ve merkezi Erzurum’da bulunan Dadaşlar Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Ömer Seyfettin Korkmaz, Kocaeli Erzurumspor Taraftar Derneği’nin kuruluş aşamasından itibaren desteklerini esirgemeyen ve sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Fırat Türker’e plaket takdim etti. Korkmaz’a teşekkür eden Türker, “Bu güne kadar aldığım en anlamlı ödüllerden birisi. Bu plaket sorumluluklarımızı daha fazla artırdı. Bu projeye daha fazla zaman ayıracağım” dedi.
07 Mar 2022 - 17:07- Gündem Güncelleme: 07 Mar 2022 - 17:08
Dadaşlar’dan Türker’e plaket
Kocaeli’de yaşayan, milli sporcu kimliğinin yanında sosyal sorumluluk projeleriye tanınan Fırat Türker’e uyuşturucuyla mücadele konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür plaketi verildi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.